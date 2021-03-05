В России прошли соревнования по горным лыжам для особенных детей «Старты мечты»

Ежегодный турнир проходит уже в шестой раз. Фото: предоставлено пресс-службой программы «Лига мечты»

В Вологде на этой неделе, с 1 по 4 марта, прошел уникальный турнир. «Старты Мечты» - это Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вот уже шесть лет его проводит программа комплексной реабилитации «Лига мечты» при поддержке Фонда президентских грантов. В этот раз свое мастерство показали более 80 ребят из 25 регионов страны.

Спорт учит ребят справляться с любыми трудностями Фото: предоставлено пресс-службой программы «Лига мечты»

Когда-то им было непросто ходить. А сейчас они лихо управляются с горными лыжами. А еще, как и все спортсмены, они мечтают о победе. Усиленно тренируются, идут к цели - и в нужный момент выкладываются на полную.

Участников разделили на две возрастные группы: 4-12 и 13-18 лет. Каждая соревновалась в трех категориях: самостоятельный спуск со склона, спуск с помощью слайдера и с поддержкой инструктора.

Одна из спортивных номинаций: спуск с поддержкой инструктора. Фото: предоставлено пресс-службой программы «Лига мечты»

«Мы очень рады, что «Старты мечты» набирают обороты, с каждым годом мы получаем все больше заявок на участие и расширяем географию проекта. Важно, что «Старты» — это не просто возможность для подопечных нашей программы показать свои успехи, это семейный праздник, который объединяет людей с самых разных уголков России. Атмосфера счастья и радости, которая царит на нашем ежегодном турнире — это уже победа для каждого из нас», - отметила Наталья Белоголовцева, руководитель «Лиги мечты».

Ее поддержала и Лариса Каманина, заместитель губернатора Вологодской области:

«Очень приятно, что всероссийская программа «Лига мечты» свой проект «Старты мечты» в 2021 году привезла в Вологодскую область. Эта программа развивает физическую культуру и спорт среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады, что участникам и их родителям здесь понравилось».

Следующие «Старты мечты» состоятся в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено пресс-службой программы «Лига мечты»

Провести спортивный праздник на высшем уровне организаторам помогла поддержка правительства Вологодской области. Партнерами «Стартов мечты» также выступила Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зеленый полюс».

Следующие «Старты мечты» состоятся в Санкт-Петербурге. Здесь в программу обещали добавить еще один этап - соревнования по роллер спорту.

Мастерство показали более 80 ребят из 25 регионов страны. Фото: предоставлено пресс-службой программы «Лига мечты»

СПРАВКА КП

Всероссийская программа терапевтического спорта начиналась в 2014 году. Тогда Наталья и Сергей Белоголовцевы искали подходящий спорт для своего сына Евгения. И оказалось, что горные лыжи - крайне эффективный метод реабилитации для людей с ДЦП и другими особенностями здоровья.

"Лыжи мечты" начинались на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Московской области. Сегодня же программа носит название "Лига мечты" и работает уже в 38 регионах страны. Здесь занимаются дети и взрослые с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха, другими ограниченными возможностями здоровья. К горным лыжам уже добавились ролики, скалолазание, командные игры, начинает развиваться направление творческой реабилитации.