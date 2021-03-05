Анна Грачевская: «Я была в шоке, когда узнала, что права на «Ералаш» принадлежат другому человеку»

Анна и Борис Грачевские в 2011 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошло два с половиной месяца со дня ухода бессменного художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш». Недавно в одном ток-шоу снова был поднят вопрос о наследстве Бориса Грачевского. Завещания он не оставил. Поэтому его наследство разделят по закону его вдова Екатерина Белоцерковская и дети: Максим, Ксения, Василиса и Филипп. Содержание так называемой наследственной массы пока никому не известно. Помимо недвижимости и капиталов, Борис Юрьевич владел киностудией «Ералаш». Детский киножурнал - дело его жизни, в которое он вкладывал не только душу, но и личные средства. Но с «Ералашем» не все так просто.

- Я прочитала в СМИ, что права на киножурнал принадлежат другому человеку. Для меня это было шоком, - рассказала нам вторая супруга Грачевского Анна, мать его 8-летней дочери Василисы. - Борис Юрьевич всегда говорил: «Ералаш» - это его предприятие. Но теперь выясняется: как будто бы 50% кинокомпании принадлежит директору и только 49% — Грачевскому. Борис Юриевич говорил, что директор это временный держатель доли киножурнала, номинальный бенефициант. Кроме ООО «Ералаш», существует еще продюсерский центр с таким же названием, который тоже принадлежал Грачевскому.

Мы еще не видели документы, не знаем, как оформлено долевое соглашение. Это станет известно только в середине июля, через полгода после смерти Бориса Юрьевича. Но ситуация с долями «Ералаша» уже смущает.

- Недавно в ток-шоу вы очень доброжелательно говорили о последней жене Бориса Грачевского – Екатерине. Обычно бывшие жёны воюют друг с другом, а у вас – сплошная нежность и корректные отношения. Скептиков это насторожило. Некоторые расценили это, как попытку объединиться с Екатериной в борьбе за «Ералаш».

- Ну что вы! Я ни с кем не воюю, ни с Катей, ни с директором киножурнала. Катя очень порядочно поступила, уведомив меня, что нужно идти к нотариусу и заявить о правах Василисы на ее долю в наследстве. До нее я об этом не знала. Я была уверена, что Борис Юрьевич оставил завещание. Но завещания не было, поэтому все будет делиться по закону. Нам не из-за чего с Катей воевать. У нас нет претензий друг к другу. Я вообще о наследстве Грачевского не думала. У меня давно новая семья, другой муж, я работаю, ни от кого не завишу. С уходом Бориса Юрьевича закончились алименты, которые он давал мне на Василису, на мое финансовое состояние это не сильно повлияло. Просто теперь все проблемы приходиться решать самостоятельно, - сообщила она kp.ru.

- Вы сказали, что у вас режиссерское образование. Вы могли бы, например, стать преемницей Бориса Юрьевича в «Ералаше» и продолжить его дело в качестве режиссера?

- Бориса Юрьевича заменить невозможно. «Ералаш» – это не только киножурнал и творческая история, это большой бизнес. Грачевский не только утверждал сценарии, не только отсматривал снятые сюжеты, он еще заключал договоры, занимался финансовой политикой. У меня таких компетенций нет. Я не бизнесмен. Но была бы рада участвовать в творческих и художественных вопросах. «Ералаш» должен существовать и дальше, я бы хотела, чтобы Василиса Грачевская в будущем имела бы отношение к делу своего отца. Она мечтает еще раз сняться в «Ералаше», Боря ей это обещал.

Мы позвонили Аркадию Григоряну, генеральному директору, сопродюсеру «Ералаша», чтобы прояснить ситуацию с долями киножурнала. Аркадий Зограбович работает в кинокомпании более двадцати лет. Он начинал свою карьеру администратором.

- Не волнуйтесь, с «Ералашем» все будет в рамках закона, - ушел от ответа kp.ru Григорян. - Давайте подождем полгода. Больше сказать пока ничего не могу.

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