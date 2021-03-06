Андрей Миронов потерял голову от Натальи Фатеевой и рыдал после разрыва с актрисой

Андрей Миронов потерял голову от любви к красавице Наталье Фатеевой. Кадр из фильма "Три плюс два"

Андрею Миронову 7 марта 2021 года могло бы исполниться 80 лет. Но, к сожалению, знаменитый актер прожил всего 46 лет. Андрей Александрович пользовался неимоверным успехом у женщин. Впрочем, он тоже терял голову от очаровательных дам. Старожилы по сей день вспоминают его бурный роман с первой красавицей кино Натальей Фатеевой.

В 1962 году режиссер Генрих Оганесян утвердили начинающего актера Андрея Миронова на роль ветеринара Ромы Любешкина в комедии "Три плюс два". Съемочной площадкой ленты стала крымская бухта Парадиз возле Нового Света. Там-то 21-летний Миронов и потерял голову от 28-летней Натальи Фатеевой. Он настолько страстно влюбился в свою партнершу по картине, что буквально носил ее на руках и даже сделал ей предложение.

Наталья Фатеева в 1963 г. Фото: ТАСС

К тому времени Фатеева успела дважды побывать замужем - за актером Леонидом Тарабариновым и режиссером Владимиром Басовым, причем от последнего родила сына. Назойливое внимание Миронова кинодиву поначалу тяготило.

"Как мужчина по большому счету он был ей мало интересен, поскольку никаких дивидендов, кроме юношеской влюбленности, от него поиметь было нельзя. Поэтому их отношения были сугубо односторонними: Миронов оказывал Фатеевой всяческие знаки внимания, а она их снисходительно принимала", - делился звездный биограф Федор Раззаков.

Советский режиссер, сценарист и актер Владимир Павлович Басов, 1965 г. Фото: Евгений Кассин, Валентин Мастюков/ТАСС

Впрочем, по свидетельству Евгения Жарикова, Миронов и Фатеева довольно быстро стали жить в одной комнате. Съемки длились три месяца - до ноября. Отношения артистов продолжились и в Москве.

Когда Андрей был студентом, родители обеспечили его отдельной жилплощадью в коммуналке в Волковом переулке, неподалеку от зоопарка. Именно там актера и навещала Фатеева. Хотя чаще приезжал к ней он. Уговаривал выйти замуж. Наталья сказала "да".

"После тяжелого разрыва с Басовым Андрюша мою душу очень отогрел. Хотя он и не имел богатства, опыта душевного, но с Мироновым было очень хорошо. Он интеллигент настоящий, прекрасный сын своих родителей, хотя и маменькин сынок. Я ему за многое благодарна…", - говорила о том периоде своей жизни знаменитость.

Андрей Миронов на сцене Театра Сатиры, 1967 г. Фото Михаила Строкова (Фотохроника ТАСС)

Миронов был на седьмом небе от счастья и готовился к свадьбе. Однако мама актера Мария Владимировна жутко испугалась перспективы, что ее сын возьмет в жены женщину старше себя, да еще с ребенком. Когда Миронов привез Фатееву и ее трехлетнего сына Володю на дачу, чтобы представить родителям,мальчика угораздило во все горло спросить: "Мама, это что, наша будет дача?".

Актриса Наталья Фатеева, 1978 г. Фото: ТАСС

Взбешенная Миронова этого стерпеть не могла. Властная женщина бросила все силы на то, чтобы отговорить сына жениться. Неизвестно, какие аргументы она приводила, но актер сдался. Как вспоминал его брат Кирилл Ласкари, далось это Миронову тяжело - он буквально рыдал, пишет "Экспресс газета".