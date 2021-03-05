Рудковская и Плющенко требуют деньги за уход Косторной. Неужели имеют право

Алена Косторная Фото: Мария ЛЕНЦ

Супруга Евгения Плющенко известный продюсер Яна Рудковская озвучила условия, на которых фигуристка Алена Косторная может уйти к другому тренеру. Судя по всему школа «Самбо-70», в которой тренирует Этери Тутберидзе, должна будет выплатить некую сумму, если примет обратно «блудную дочь» Косторную. Денег на это в «Самбо-70» нет, это государственная структура. Так что фигуристке придется либо искать спонсора, который ее выкупит у «ангелов» Плющенко-Тутберидзе, либо платить свои, либо идти в суд.

КОНТРАКТ С МАМОЙ АЛЕНЫ

Яна Рудковская рассказала, что существует некий контракт с мамой Косторной. Соглашение оформлено с родителем, потому что Алене 17 лет, и до достижения совершеннолетия от ее имени должен выступать тот, кто имеет на это право.

«Есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит», - цитирует Рудковскую СЭ.

САМИ «АНГЕЛЫ» НЕ ПЛАТИЛИ ЗА КОСТОРНУЮ

Рудковская отметила, что все деньги от рекламных контрактов, в которых задействована Алена, перечисляется стороне Косторной в полном объеме. Но все равно после такого заявления к стороне Рудковский/Плющенко появляется ряд вопросов.

1. За переход Алены Косторной к «Ангелам Плющенко» в июле 2020 года никто не платил. Во всяком случае разговоров таких не было. Вместе с тем фигуристки переходила в ранге чемпионки Европы и в статусе одной из главных звезд фигурного катания. Равно как и не было разговоров о компенсации за переход от Тутберидзе к Плющенко Александры Трусовой.

Алена Косторная и Евгений Плющенко на контрольных прокатах сборной России, сентябрь 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. За время, проведенное в «Ангелах Плющенко» Костороная деградировала как спортсменка. Она с трудом занимает 6-е место в финале Кубка России, где не принимали участия сильнейшие фигуристки страны Щербакова и Трусова. За время проведенное у Плбщенко, из олимпийской надежды Косторная превратилась в серую спортсменку без элементов ультра-си. Большой вопрос, кто в этом виноват – спортсменка, травмы, тренеры. Но тренировочную работу, затраты на которую требуют компенсировать, можно посчитать неудовлетворительной. Тогда за что платить?

3. Непонятен срок действия контракта. Он бессрочный? Теперь Косторная в рабстве?

4. Неизвестна сумма компенсации. Как она рассчитывается? По каким расценкам?

Есть еще вопрос к последовательности высказываний со стороны Евгения Плющенко. Тренер говорил, что отпускает Косторную с «хрустально-чистой совестью». Разговор о компенсации не было. Так же было растиражировано заявление Плющенко о том, что никаких контрактов с Косторной не было. А спустя три часа Рудковская фактически опровергла слова мужа, и подняла тему о документах, подписанных мамой фигуристки. Но это уже лирика. Главное – контракт и что в нем записано.

У КОСТОРНОЙ НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: КАРЬЕРА РУШИТСЯ

Фигурное катание с постановкой вопроса о компенсациях сталкивается чуть ли не впервые. Так что если у стороны Алены Косторной или у «Хрустального» Этери Тутберидзе появится желание оспорить требования Рудковской и Плющенко с помощью юристов, разбирательство может затянуться на очень долгое время и дойти до судов разных инстанций. У обеих сторон есть доводы. «Ангелы Плющенко» действительно вкладывались в спортсменку, это правда - заказывали ей дорогостоящие программы у иностранцев, создавали условия для тренировок. Но до этого команда Тутберидзе проделал еще более глобальную работу. Так что юристы могут разбираться до хрипоты и дойти чуть ли не до CAS.

Этери Тутберидзе во время финала Кубка России по фигурному катанию, февраль 2021 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но все это будет требовать денег, нервов и времени. В конце концов, чтобы в футболе сформировалась трансферная система с компенсациями за игроков, понадобились десятилетия. У Алены Косторной нет даже недель. Она – официально запасная в сборной России на чемпионат мира. Не дай бог случись что с Щербаковой, Трусовой или Туктамышевой, в Стокгольм должна лететь Косторная. Но у нее нет льда, тренера, программ… А еще впереди олимпийский сезон. И если история с переходом талантливой фигуристки затянется хотя бы на месяц-другой, на ее карьере, возможно, придется ставить крест.

А все эта история говорит о том, что в конце концов федерации фигурного катания стоит разобраться с правилами перехода спортсменов от тренера к тренеру. Уже пора разработать типовой контракт, вывести формулу компенсаций, и учредить орган, который будет следить за соблюдением закона. Иначе либо клубы будут оставаться без компенсаций либо фигуристы попадут в рабство.

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