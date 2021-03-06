Брошенная женихом американка вышла замуж сама за себя

35-летняя жительница Атланты (штат Джорджия) Мег Тейлор-Моррисон после расставания с бойфрендом не захотела менять планы и сыграла свадьбу в намеченный день – в Хэллоуин 2020 года.

35-летняя жительница Атланты (штат Джорджия) Мег Тейлор-Моррисон после расставания с бойфрендом не захотела менять планы и сыграла свадьбу в намеченный день – в Хэллоуин 2020 года.

Поскольку других претендентов на роль мужа не нашлось, женщина решила выйти замуж… за себя.

По ее мнению, таким образом она получила возможность показать самой себе вполне заслуженную любовь.

Торжество было обставлено по всем правилам: под аплодисменты гостей Мег сама надела себе купленное заранее кольцо с бриллиантом, произнесла клятвы и поцеловала свое отражение в зеркале.

Мег переживала, что ее друзья могут воспринять подобный шаг как проявление нарциссизма, однако все приглашенные отнеслись к ее шагу с пониманием:

– Это был самый замечательный опыт в моей жизни! Один из моих лучших друзей, Питер, провел меня по дорожке, в то время как мои гости делали фейерверк из мыльных пузырей и напевали. Мои друзья были такими замечательными! Они принесли мне свадебные подарки, относились к этому дню как к священному и особенному, говорили прекрасные слова.