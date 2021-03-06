Трамп ищет соседа: рядом с его жилищем продается особняк

Известно, что новый хозяин дома получит доступ к членству в гольф-клубе, принадлежащем Трампу. Фото: REUTERS

Компания, с которой связан Дональд Трамп, выставила на продажу особняк поблизости от клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где семья 45-го президента проживает после отъезда из Белого дома.

Известно, что новый хозяин дома получит доступ к членству в гольф-клубе, принадлежащем Трампу.

Выставленный на продажу двухэтажный дом находится на берегу океана и насчитывает восемь спален, девять ванных комнат, несколько открытых балконов и патио.

Общая площадь особняка составляет более 970 квадратных метров, а его заявленная стоимость – $49 миллионов.

Сам дом был построен в 1965 году, но недавно подвергся практически полной реконструкции.

Компания, с которой связан Дональд Трамп, выставила на продажу особняк поблизости от клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где семья 45-го президента проживает после отъезда из Белого дома. Фото: REUTERS

В 2004 году особняк приобрела сестра экс-президента, Марианн Трамп-Барри за сумму в $11, 5 миллиона, а в 2018 году продала его семейной компании Трампов за $18,25 миллиона.

После окончания президентского срока Дональда Трампа сам он и некоторые члены его семьи перебрались во Флориду, а дочь экс-президента Иванка Трамп вместе и ее муж Джаред Кушнер за $30 миллионов приобрели участок земли в «деревне миллионеров» на острове Индиан-Крик.

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