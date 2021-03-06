Валентина Терешкова: "Мы с Юрой Гагариным смеялись и говорили - наш мартовский месяц, месяц котов и кошек"

Первая в мире женщина-космонавт поздравила с наступающим праздником прекрасную половину человечества Фото: Евгения ГУСЕВА

- Валентина Владимировна, доброе утро! Вас с весной! С днем рождения!

- Спасибо, Санечка, спасибо!

- Скажите, пожалуйста…

- А ты не можешь без вопросов, да?

- Нет, не могу. Ну, этот вопрос очень важный. Вот у Юрия Гагарина 9-го марта день рождения, у вас - 6-го.

- А мы начинали с 6-го, потом - вот дошли до 9-го, а затем ещё и 16 марта у Володи Комарова день рождения.

- Так - а вы, в смысле, все время отмечали все эти дни или прекращали 6-го, а потом 9-го снова начинали? Какая была схема?

- Ну, как мы могли с 6-го до 9-го сидеть и отмечать, Саш?

- Ну, ясно. А как тогда?

- Мы были одна семья. Во главе с Юрой. Так что… А мы с Юрой смеялись и говорили - наш мартовский месяц, месяц котов и кошек.

- Ясно. А вот что из подарков вам запомнилось? От Гагарина, может быть, от Комарова?

- А тогда не было ведь такого поветрия, что обязательно что-то на день рождения дарить. Цветы, как правило.

Но я запомнила - на один день рождения мне ребята подарили дерево, сирень, цветущую сирень…

- В смысле, в кадке какой-то принесли?

- Да, в какой-то кадке, да, ну, небольшое было, дерево - это громко сказано, но, во всяком случае, мы отмечали.

- И долго это дерево у вас росло?

- А мы потом отдали его, чтоб посадили в землю.

- И оно где-то до сих пор, может быть, растет?

- Я думаю, что нет, конечно. У нас столько было много и работы, и учебы в академии, поэтому - тут очень заняты все были.

- Ярославская ваша родная земля, ваши подопечные детские дома - они как Чайку традиционно поздравляют?

- Ну, я всегда у них бываю. На Новый год подарки они от меня получают. У нас есть «Дерево желаний», на веточки которого дети вешают записочки со своими пожеланиями. Они разные... Ну, как правило, это или кроссовки, или костюм спортивный, или еще что-то. Так что, мы такие проводим и я рада, что ребята откликаются на это.

- И ещё вот вы, я знаю, им планетарий подарили в Ярославле, а они Терешковой что дарят?

- Любовь свою - это самое главное.

- Скажите, пожалуйста, ваш внучок, скрипач, он сегодня Валю поздравит? (Внуки называют бабушку просто Валей. - А.Г.)

- Он сегодня выступает с концертом в два часа, ему сказали - давай-ка, Андрей, начинай! А потом и он примчится с Аленкой (дочь Терешковой. - А.Г.) ко мне. Будет играть.

- Он со скрипкой к вам придет? И что будет исполнять?

- Конечно, со скрипкой. И будет играть мамину любимую мелодию.

- Это «Полонез», по-моему, да?

- Нет, это цыганские напевы. (Их очень любила слушать Елена Фёдоровна, мама Валентины Владимировны. - А.Г.)

- Да, правильно. Скажите, а второй внук - Алексей?

- Ну, он уже взрослый, он работает.

- Он что-то может уже заработать для бабушки?

- Не знаю... Главное, чтобы они были хорошими людьми. Любили Родину свою и отдавали ей все, что они умеют.

- И еще не могу не задать вопрос. Американский же марсоход по Марсу ползает, а туда же Валентина Владимировна Терешкова собиралась… Как вот вы к этому отнеслись?

- Ты знаешь, этот марсоход без оборудования российского ничего не стоит. Очень важно российское оборудование.

И ещё важно, чтобы космос все-таки был ареной мирного сотрудничества. Саша, это - космос. Мы все живем на Земле, и космос должен быть безопасным. Ареной мирного сотрудничества. Я тебе говорю прописные истины.

- Я понял.

Валентина Владимировна, вот вас знают на всех континентах, во всех уголках планеты... Что бы вы хотели в свой день рождения и накануне Международного женского дня пожелать женщинам всего Мира?

- Ну, прежде всего, я хотела бы от всей души поздравить с праздником моих дорогих соотечественниц... И, конечно же, всех женщин, с которыми у Комитета советских женщин (Терешкова возглавляла эту организацию многие годы. - А.Г.) огромные были связи и мы тесно сотрудничали мы.

Я хочу сказать (хоть это, может быть, и прописные истины), что женщины - большая сила, очень многое могут сделать для того, чтобы был мир на Земле, чтобы дети росли под мирным небом. Это, конечно, самое главное. Будет мир на Земле - и все будет.

- А Вас ещё раз - с Днем рождения! Мы вас очень любим, берегите себя!

- Спасибо! И пусть «Комсомолка» поздравит всех, всех, от мало до велика, особенно ветеранов Великой Отечественной, с нашим первым, по-настоящему весенним днем.

Сегодня солнышко - так что: с праздником!

- Спасибо огромное!

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