Недооцененные гвоздики, беспроигрышные розы и дефицитные ландыши: 20 советов по выбору лучших букетов для любимых женщин

20 советов по выбору лучших букетов для любимых женщин Фото: Shutterstock

В преддверии 8 марта президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала «Комсомолке», как выбирают цветы профессионалы. И дала 20 советов, следуя которым всегда можно будет порадовать близких качественным букетом и при этом не разориться.

НАУКА О ТЮЛЬПАНАХ

1. Покупать цветы нужно только в тех точках, где есть специальный холодильник для цветов. Если лавка им не оборудована, подаренные вами цветы очень быстро завянут.

2. Самый бюджетный вариант цветка — тюльпан. Стоит от 50 до 150 рублей (дороже всего стоят французские сорта высоких тюльпанов или последние ботанические новинки). В этом году очень постарались отечественные производители тюльпанов. Российские цветы точно будут свежими.

3. Многие мужчины думают, что если бутон тюльпана слегка зеленоватый, брать не надо. Но именно такой будет продолжать расти, но уже в вазе. Стоит дарить именно слегка зеленоватые, тогда они гарантированно простоят дольше.

4. Тюльпан свежий тогда, когда у него чистый лист, он не сгибается, не сломлен, ровного светло-зеленого цвета без подсохших краешков, без желтых оттенков. Такое же правило касается роз. Если листва в пятнах, не ярко-зеленого цвета, пожухлая, то простоит она недолго. Смотреть на листья рекомендуется у всех цветов.

ОСТОРОЖНЕЕ С ЛИЛИЯМИ И ГИАЦИНТАМИ

5. Розы - популярный цветок среди мужчин. Большинство из них считает, что розы - единственный цветок, которых хорош во все времена. Если не знаете, какие цветы любит женщина, дарите розы. От них никто не откажется, это 100-процентный вариант. И это достаточно доступно по цене.

6. Осторожнее с сильно пахнущими цветами: лилии, гиацинты и проч. Надо точно знать, что у человека нет на них аллергии, и что он любит такой сильный запах. Не знаете, не уверены — лучше не рисковать.

7. Запаха не имеют орхидеи. В горшках они цветут около двух месяцев. Если хотите цветок сохранить, ни в коем случае не срезайте цветонос после цветения. Растение отдохнет недели три и опять наберет новые бутоны. И цветок будет очень долго жить. Никакого капризного ухода и условий цветы орхидеи, которые продаются в магазине, не требуют.

8. Многим женщинам, особенно в возрасте, очень приятны композиции из горшечных цветов. Сейчас большой выбор примул, нарциссов, крокусов, мускари, гиацинтов. Они есть как в срезке, так и в горшках или каких-то емкостях. И вас будет долго радовать полянка весенних цветов.

СИНИЕ РОЗЫ — НЕ К ДОБРУ

9. Если купили в луковицах, после того, как отцветет, луковицу можно сохранить, поместить на балкон или холодное место, дождаться момента и посадить на даче.

10. Стало популярным красить цветы. Если видите синие розы — это краска. Такие стоят куда хуже, чем некрашеные. В отличие от всех остальных подкрашенная гвоздика стоит не хуже обычных.

11. Дольше всего стоят хризантемы как кустовые, так и одноголовые. И гвоздики. Мужчины почему-то не любят дарить гвоздики, а зря. Сейчас огромное количество разных гвоздик, включая кустовые. Есть серия лунных гвоздик от бледно-сиреневого до темно-лилового.

12. Букет скорее всего обойдется дороже. Но тот, кто хочет удивить свою женщину, выберет букет у профессионального флориста. Неплохо бы знать, что российские флористы занимают первые места в международных конкурсах, то есть делать композиции в России умеют.

Эксперты рассказали, как можно продлить жизнь купленным цветам Фото: Мария ЛЕНЦ

ХРАНИТЕ ЦВЕТЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

13. Ландыши всегда в дефиците. Но сегодня нет четко выраженных сезонных цветов, в любое время можно найти желаемое. Сейчас можно найти гладиолусы, ирисы, африканские протеи и те же ландыши. Ландыши не продают в срезке, а вместе с корневищем в упаковке по 25 штук, по 200 руб. за одну веточку.

14. На оптовых базах цветы безусловно дешевле, чем в рознице. Сэкономите около 20%. Но продадут вам минимум одну пачку. Например, отечественные розы по 10-20 штук, из Эквадора по 20-25. Выбирать не получится. И придется стоять в очереди вместе с оптовиками, которые покупают целые партии цветов, долго оформляя документы.

15. Чтобы лучше сохранить цветы до вручения, надо прямо бумаге положить их в холодильник, не опуская в воду. Оптимальная температура для цветов +5+7 градусов.

16. Подаренные цветы нужно помещать в отстоянную воду комнатной температуры, менять ее не реже раза в три дня. При смене воды подрезать. Гиацинты требуют ежедневной смены воды.

ЛОЖКА БЕЛИЗНЫ И ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА ВМЕСТО САХАРА

17. Сахар в воду не сыпьте и не ставьте в кашу (и такое делают). Сгниют еще быстрее, так как создается питательная среда для бактерий. Сейчас есть определенные препараты для продления жизни цветов, расфасованные в отдельные упаковки (Chrysal и т.д.).

Если нет такого, используйте обычную газированную минеральную воду: углекислый газ способствует тому, что цветы держатся дольше. Можно добавить в вазу чайную ложку белизны (хлорки) — она убивает гнилостные бактерии, дезинфицирует.

18. Реанимировать розы можно, погрузив их на ночь в ванну. Если нет такой возможности, сделать свежий срез, поставить в холодную воду, сверху побрызгать бутоны из пульверизатора и завернуть их плотно в газету на ночь. На утро цветы очухаются.

19. Не ставьте рядом с батареей. Очень сухой воздух, жарко и цветы быстро вянут. На сквозняке тоже самое. Нужно выбрать более прохладное безветренное место.

20. Носить цветы можно как угодно: вниз или вверх головой. Это никак не сказывается на их состоянии. Но лучше упаковать, чтобы донести в целости. Сделать красивую упаковку лучше сделать на недорогих букетах — она зрительно увеличит объем и эффект.