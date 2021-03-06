В Демократической Республике Конго открыли гору, на 90% состоящую из золота

В одной из самых беднейших стран мира найдена природная сокровищница Фото: Shutterstock

Конголезских властям пришлось предпринять экстраординарные меры и наложить запрет на золотодобычу после того, как в стране была обнаружена гора, породы которой, по предварительным оценкам, на 90% состоят из золота.

Тысячи людей уже наводнили подножья горы Лухихи, расположенной в провинции Южное Киву. Лопатами, кирками, а порой и просто руками они пытаются добыть богатую золотом руду.

Журналисты, побывавшие на Лухихи, заявляют, что своими глазами видели, что даже при самой примитивной промывке горная порода дает 60-90% золота.

Тысячи людей уже наводнили подножья горы Лухихи, расположенной в провинции Южное Киву. Лопатами, кирками, а порой и просто руками они пытаются добыть богатую золотом руду. Фото: Twitter.com

Правительственный указ предписывает всем покинуть Лухихи и ее окрестности. Исключение не сделано даже для военнослужащих, охраняющих золотодобытчиков.

Власти намерены провести надлежащую регистрацию всех, кто намерен добывать золото в этом районе, и контролировать сдачу драгоценного металла в государственную казну.

Недра Демократической Республики Конго (ДРК) богаты природными ресурсами. В этой африканской стране добывают золото, алмазы, нефть, олово, вольфрам, тантал. В недрах ДРК – почти половина мировых залежей урановых руд.

Журналисты, побывавшие на Лухихи, заявляют, что своими глазами видели, что даже при самой примитивной промывке горная порода дает 60-90% золота. Фото: Twitter.com

Но все равно ДРК является одной из самых бедных стран в мире: до 96% конголезцев не знают, что такое медицина, водопровод или электричество. Виной всему – наследие режима президента Мобуту Секо, правившего страной до 1997 года и фактически институционализировавшего коррупцию, а также действия правительства, которое среди прочего закрывает глаза на то, что добыча полезных ископаемых ведется нелегально или посредством коррупционных схем, а вырученные деньги пополняют не госбюджет, а копилки частных корпораций и незаконных вооруженных формирований.

Наверняка в самом скором времени частицы трагедии конголезского народа в виде золота, добытого им из горы Лахихи, откажутся в самых неожиданных уголках света – от колец на пальцах самых красивых женщин мира до микросхем игровых приставок в детских комнатах добропорядочных европейских семейств.