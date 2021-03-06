Обратный расизм: Эдди Мерфи жалуется — его заставили взять белого актера в сиквел комедии «Поездка в Америку»

В 2021 году Эдди Мерфи получил награду за пожизненные достижения. Фото: REUTERS

Расизм снова подкрался незаметно. В этот раз — обратный, мутировавший. Это не когда темнокожих берут на роли прислуги или вовсе игнорируют. А когда вынуждают из гуманных побуждений соблюдать «черно-белый баланс» в ходе кастинга.

Так, актер и продюсер Эдди Мерфи решил запустить вторую часть комедии «Поездка в Америку», спустя 33 года после выхода первой. Премьера картины состоялась на платформе Amazon Prime. В ней сюжет развивается через 30 лет после оригинального фильма.

Актер и продюсер Эдди Мерфи решил запустить вторую часть комедии «Поездка в Америку» Фото: кадр из фильма.

Коронованный Аким (Эдди Мерфи) узнает, что в США у него вырос сын, родившийся после той самой поездки в Америку. Вместе с другом Сэмми (Арсенио Холл) он снова летит в США, чтобы найти предполагаемого наследника престола Замунды — простого парня по имени Лавелл (Джермейн Фоулер).

В преддверии премьеры комедии Мерфи дал интервью известному американскому телеведущему Джимми Киммелу и признался, что во время работы над картиной пришлось столкнуться с необычным. Его, дескать, попросили взять в картину белого актера, чтобы превосходство чернокожих в комедии не так явно бросалось в глаза зрителей. Каково?

Мерфи взял в проект 67-летнего комика Луи Андерсона Фото: Кадр видео

Конечно, Мерфи понимает, что такое равенство прав разных рас. И с радостью взял в проект 67-летнего комика Луи Андерсона — тот сыграл...работника закусочной. Это все, что было у Мерфи для актеров со светлой кожей. - Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его, - возмутился Мерфи. - Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом? Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм.