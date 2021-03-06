Украденное детство: как сложилась жизнь девочки из Йемена, которая развелась в 10 лет

Нуджуд Али из Йемена стала самой молодой разведенной девушкой в мире. Фото: Кадр видео

Нуджуд Али из Йемена стала самой молодой разведенной девушкой в мире.

Однако ни развод с мужем-насильником, ни победа в суде, ни даже звание «Женщины года» не принесли ей счастья.

Нуджуд выдали замуж, когда ей было всего 9 лет – семья опасалась, что девочку могут украсть – именно так произошло с одной из ее старших сестер.

По условиям брачного контракта (или, скорее, договоренности между отцом девочки и ее будущим мужем) 30-летний курьер обязан был опекать жену до 18 лет. Но этого не произошло – муж избивал и насиловал свою малолетнюю супругу.

Не выдержав издевательств, Нуджуд сбежала от тирана, но идти ей было некуда – семья была бедна, и лишний рот в доме был просто не нужен: нищий глава семейства, две его жены и 16 их детей вряд ли были рады вновь увидеть девочку, судьба которой считалась устроенной. К тому же, согласно йеменским традициям, возвращение замужней женщины к отцу – позор на его голову.

Тогда девочка решила обратиться в суд. Нуджуд повезло – представлять ее интересы взялась первая в истории Йемена женщина-адвокат Шада Нассер. Вместе они одержали победу, и девочка получила развод. Правда, она была обязана выплатить бывшему мужу достаточно большую компенсацию ($200 в местном эквиваленте), но и тут адвокат ее выручила.

Позже в соавторстве с известной журналисткой Дельфин Минуи Нуджуд написала автобиографическую книгу «Мне 10 лет и я разведена», которая стала бестселлером и принесла авторам неплохие деньги. Вот только все гонорары Нуджуд достались ее отцу, который обещал отложить средства на учебу дочери. Но слова не сдержал – все деньги были потрачены, в том числе, и на «приобретение» третьей жены для главы семейства, а Нуджуд так и не закончила школу.

Несмотря на резонанс во всем мире и получение звания «Женщины года» в 2008 году, судьба Нуджуд не сложилась – власти отобрали у нее паспорт, чтобы она не смогла выехать из страны, а отец попросту выгнал из дома.

«Замужество придумали для того, чтобы делать девочек несчастными», – написала Нуджуд в своей книге. Но когда ей исполнилось 16 лет, она сменила имя и вновь вышла замуж. И больше о ней ничего не известно.