На Марсе обнаружены «Черный квадрат» и «Белый треугольник»

Чего только на Марсе не увидишь.

На удивительные для Марса объекты обратил внимание известный виртуальный исследователь Скотт Уаринг (Scott C. Waring) - уфолог, который вот уже много лет выискивает разные странности на внеземных снимках. Разглядывает новые, возвращается к старым. Вот так, вернувшись на днях, он заметил нечто из ряда вон выходящее на фото, которые сделал марсоход «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) еще в сентябре 2016 года – на 1463-ой марсианский день своего пребывания на соседней планете (Sol 1463). Снимал так называемой камерой на штанге (Mast Camera), направив ее на ближайший утес.

На слоистой стенке утеса отчетливо виден какой-то светлый треугольник – равносторонний, как бы охарактеризовали его ученики 5 класса средней школы. Белеет будто бы приклеенный.

Странные объекты на стенке утеса заметил Скотт Уаринг, виртуальный исследователь Марса.

Что это такое? Даже предположить трудно – настолько несуразно для Марсе смотрится правильная геометрическая фигура, которая, можно не сомневаться, не является результатом фотошопа. Не фейк. Снимок с треугольником размещен на официальном сайте американского космического агентства среди других, сделанных «Любопытством» и в этот день, и в другие.

Снимок с сайта NASA - треугольник и квадрат не фантазии уфологов.

Занятно, но марсианский белый треугольник подобен основанию так называемых «монолитов», которые вдруг стали находить на Земле поздней осенью 2020 года. Грех тут их не вспомнить.

Первый «монолит» нашли в штате Юта - в пустыне весьма марсианского цвета и ландшафта. Его вскоре похитили, оставив донышко – то самое треугольное основание.

Вполне вероятно, что никакой связи, кроме геометрической, между марсианским и земными треугольниками нет. Хотя их сходство лично мне подозрительно.

Треугольник, оставшийся от "монолита", обнаруженного в "марсианской" пустыне штата Юта. Фото: REUTERS

Так "монолит" выглядел пока был цел. Фото: REUTERS

В NASA природу треугольника не объясняют. Хотя совсем не исключено, что он возник в результате глюка аппаратуры. Но специалисты молчат, будто объекта и нет вовсе. Как и того, что виден слева. А слева виден какой-то черный квадрат, который тем же глюком уже не «закрыть». Два объекта разного цвета рядом объяснить куда труднее, чем по одному.

Загадка…Может быть, её когда-нибудь прояснит марсоход «Настойчивость» (Perseverance), успешно севший на Марсе 18 февраля 2021 года. Если, конечно, доедет до своего старшего собрата.

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