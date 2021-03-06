«Вы чего так возмутились? Не стоите этих денег?»: актеры испугались откровений Никиты Михалкова об их зарплатах по 200 тысяч в день

Никита Михалков в новом выпуске программы "Бесогон ТВ" Фото: Кадр видео

Никита Михалков в прошлом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» озвучил огромные гонорары некоторых наших популярных артистов. Режиссер в эфире интересовался: зачем они призывают людей, в том числе детей, выходить на уличные протесты; чем они недовольны в своей жизни. Народный артист напомнил о безработице в актерской среде в начале «нулевых» и о гонорарах в 150 – 300 тыс. руб. за съемочный день у звезд кино и сериалов сейчас.

Реакция на озвученные цифры у некоторых представителей актерского сообщества была бурной. В свежем выпуске «Бесогон ТВ» Никита Сергеевич ответил на выпады коллег в свой адрес. Кстати, авторская программа Михалкова вернулась на телеэкраны. Посмотреть ее можно будет 7 марта на телеканале «Россия 24». А мы публикуем отрывки из свежего выпуска «Бесогон ТВ»

После того, как Никита Сергеевич рассекретил зарплату звезд за один день, эти цифры обсуждали долго. Народ активно возмущался, что за день кумиры получают больше, чем пенсионер за год. Никита Михалков в свежем «Бесогоне» говорит: «Огромное количество комментариев мы получили после того, как я озвучил ставки актеров, призывающих молодежь, детей, вообще граждан выходить на несанкционированные митинги и в общем-то в какой-то степени подвергаться опасности просто сломать свою судьбу».

В эфире напомнили эти цифры:

Семен Трескунов – ставка 120 тыс. руб. за смену.

Шалаева Мария – ставка 150 тыс. руб. за смену.

Александра Бортич – ставка 200 тыс. руб. за смену.

Лапенко Антон – ставка 200 – 250 тыс. руб. за смену.

Павел Деревянко – ставка 300 тыс. руб. за смену.

Плюс подчеркнули: «Вы все еще ИП, чтобы скостили налоги».

Михалков рассказал и о недовольстве среди молодых актеров тем, что их рассекретили – особенно возмущался 21-летний Семен Трескунов. Но Никиту Сергеевича задели слова другого коллеги: «Меня задело то, что написал один из лучших сегодняшних режиссеров Жора Крыжовников».

Крыжовников сообщил, что «не знает, как теперь относится к председателю Союза кинематографистов»: «По мнению Михалкова артисты слишком хорошо зарабатывают. Сам Никита Сергеевич утверждает, что не собирается разжигать классовую ненависть. Но эффект обратный. Если ты много зарабатываешь, то высказывать критику не имеешь право… А живешь ты так хорошо, потому что государство позаботилось, пооткрывало кинотеатры, поддерживает индустрию».

Никита Михалков удивился, что уважаемые коллеги не видят (или не хотят) смысл программы, зачем он озвучил цифры. Михалков объяснил:

«Жора – ты же тонкий человек. Среди вас много умных, тонких, понимающих, слышащих людей. Неужели вы ничего не ощутили? Я это сделал осознанно. Хотел понять насколько вас, выражающих свою гражданскую позицию, реально интересует судьба страны – ее прошлое, настоящее, будущее… Наша передача шла больше часа. Неужели вас не заинтересовало, то, что мы говорили про 90-е годы, та нищета, которая была 20 лет назад… Из всего пласта, который мы подняли в прошлом «Бесогоне», вы пропустили всё. Абсолютно всё - кроме себя самих.

Меня интересует такой вопрос - вы почему так возбудились? Вы цените Голливуд, вы цените американских актёров. Но вы же знаете, что они не то, что не скрывают, что они зарабатывают - они это декларируют, они рекламируют свой заработок. Потому что их заработок - это их визитная карточка. Чем больше заработок, тем больше интереса у продюсеров, чтобы брать их в свои картины. А вы чего так возмутились? Может быть, вы считаете, что не стоите этих денег? Может быть, вы сами так считаете? Вам неловко, вам неудобно? Или вы боитесь, что те люди, которых вы направляете с гневом на борьбу с государством, обратят своё внимание на вас? А значит, ребята, все ваши лозунги, разговоры о гражданской позиции, о преодолённом страхе - это всё чистая лажа. Она лишена всякой реальной заинтересованности в том, что происходит в стране…»

«Бесогон ТВ» на канале «Россия 24» 7 марта в 9.00, 17.00, 22.00.

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