Главное, что нужно знать о побочных эффектах вакцин от коронавируса: когда появляются и у кого

Как и сам коронавирус, вакцины против него для нас явление новое, поэтому закономерно возникает немало вопросов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и сам коронавирус, вакцины против него для нас явление новое, поэтому закономерно возникает немало вопросов. Особенно часто обсуждаются побочные эффекты прививок: насколько сильными они могут быть, из-за чего возникают, как влияют на здоровье. «Комсомолка» выяснила важные подробности у российских экспертов и из данных зарубежных научных источников.

1. Правда ли, что антиковидные вакцины переносятся тяжелее любых других прививок?

Да, это так для нескольких зарегистрированных на сегодня типов вакцин против COVID-19, подтверждают специалисты в редакционной публикации авторитетного научного журнала Nature.

Исследователи сравнили частоту и распространенность побочных эффектов после прививок Pfizer, Moderna (мРНК-вакцины), AstraZeneca (аденовирусная вакцина, как и наш «Спутник V») с поствакцинальными реакциями прививок от гриппа. Антиковидные уколы пациенты переносят заметно тяжелее: у тех же мРНК-вакцин побочные эффекты наблюдаются в два с лишним раза чаще, чем после антигриппозных прививок. В других источниках подтверждается, что у вакцин от кори, краснухи, паротита и даже наиболее «тяжелых» - от пневмококка побочка тоже менее сильная, чем у ряда известных прививок против коронавируса.

2. Почему так происходит и не опасно ли это для здоровья?

- Прежде всего важно понимать, что все эти побочные эффекты кратковременные, быстро проходят и даже близко не способны причинить организму вред, сопоставимый с заражением коронавирусной инфекцией, - подчеркивает эксперт по фармацевтическим разработкам, биоинженер, кандидат химических наук, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный. — Привито уже под 100 миллионов человек во всем мире, проведены серьезные исследования, и на сегодня можно с уверенностью говорить о безопасности зарегистрированных антиковидных вакцин.

То, что такие прививки переносятся тяжелее прочих, по всей видимости, можно объяснить иммунной реакцией на S-белок коронавируса, к которому вырабатываются антитела после вакцинации, предполагает эксперт. Для человеческого организма это абсолютно новый, совершенно незнакомый антиген (чужеродный фрагмент), поэтому наша иммунная система устраивает ему такую бурную встречу.

3. Из всех типов нынешних вакцин против ковида после аденовирусных (AstraZeneca, «Спутник V») побочка самая сильная – так ли это и почему?

Авторы статьи в Nature сравнивают разные виды побочных эффектов мРНК-вакцин и аденовирусной прививки от AstraZeneca. Во втором случае нежелательных реакций у пациентов в ходе исследований отмечено ощутимо больше. При этом все они в скором времени прошли без последствий.

В России пока нет официальных данных о частоте и выраженности побочек после вакцин других типов - «ЭпиВакКорона» (пептидная) и «КовиВак» (цельновирионная). Если исходить из устных заявлений разработчиков, обе эти прививки переносятся легче, чем аденовирусная вакцина «Спутник V». В том числе о меньшей реактогенности «ЭпиВакКороны» по сравнению со «Спутником» упоминала вице-премьер Татьяна Голикова.

- Я бы не сказал, что все приведенные сравнения можно считать корректными с научной точки зрения, - отмечает Илья Ясный. - В Nature у разных вакцин рассматривают разные параметры, а у нас пока речь идет лишь об устных заявлениях, не подкрепленных опубликованными данными исследований.

Если в конечном итоге повышенная реактогенность аденовирусных вакцин все же подтвердится (что не факт), то теоретически ее можно связать с аденовирусом-носителем, который доставляет к нам в клетки материал для выработки S-белка коронавируса. «Это лишь гипотеза, наша иммунная система таит немало загадок, - говорит эксперт. - В целом известно, что, скажем, при обычном заражении аденовирусами они попадают в клетки мышц, и это может временно приводить к мышечным болям. Однако все полностью проходит после выздоровления. Кстати, не стоит забывать, что аденовирусные частицы в составе вакцин не способны к размножению, поэтому в течение нескольких дней просто уничтожаются нашей иммунной системой».

На сегодня нет ни одного доказанного маркера, который позволил бы предсказать, какой будет поствакцинальная реакция у конкретного человека Фото: Мария ЛЕНЦ

4. У кого побочки после антиковидных прививок бывают чаще и сильнее, а у кого реже?

- Есть очень редкие тяжелые аллергические поствакцинальные реакции, в частности, анафилактический шок. Они встречаются в 3-6 случаях на миллион после мРНК-вакцин, в 1,1 случае на миллион после прививок от гриппа, а у «Спутника» в исследованиях не зафиксированы, - рассказывает Илья Ясный. - Так вот, такие реакции, как правило (80% подобных редких осложнений), развиваются у людей, которые уже сталкивались с тяжелыми аллергическими проявлениями прежде. Важно иметь в виду, что при оказании необходимой медпомощи эти осложнения быстро проходят. После антиковидных вакцин не было ни одного случая, когда такие реакции привели бы к непоправимым последствиям.

В остальном прогнозировать что-либо сложно.

- На сегодня нет ни одного доказанного маркера, который позволил бы предсказать, какой будет поствакцинальная реакция у конкретного человека, - поясняет Илья Ясный. - И особенности иммунной системы у людей очень разные, и коронавирус сам по себе для нашего организма абсолютно новый инфекционный агент (вакцины содержат лишь его отдельные элементы, не способные вызвать болезнь, но тем не менее это новые-незнакомые антигены — см. выше).

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Парадокс вакцинации в «серебряном» возрасте

Разработчики «Спутника V» на одной из пресс-конференций рассказали, что у людей в возрасте 60+ нежелательные явления после укола (температура, головная боль, боли в мышцах и т. п.) выражены гораздо слабее и встречаются намного реже, чем у более молодых. При этом эффективность прививки по данным клинических исследований у представителей старшего поколения ничуть не ниже.

- С возрастом иммунная система работает слабее — можно предположить, что именно поэтому менее выражены побочные эффекты вакцинации, которые по сути являются иммунными реакциями на введение препарата, - говорит наш эксперт.

- Но ведь тогда и выработка антител к коронавирусу, наверное, должна идти менее активно? А в отчете говорится, что эффективность «Спутника» у пожилых высокая.

- Похоже, тут мы сталкиваемся с очередными загадками иммунной системы. Разные ее элементы могут работать по-разному.

5. Правда ли, что высокая температура после прививки - признак активной выработки антител?

Как поясняют специалисты, безусловно, высокая температура - это одна из реакций иммунной системы. Однако, во-первых, нет данных, что этот симптом говорит именно о выработке антител к коронавирусу. Не исключено, что температуру дает встреча организма с аденовирусной составляющей прививки. Во-вторых, даже к S-белку коронавируса, который мы получаем в результате введения вакцины, вырабатывается далеко не один вид антител. Реальный защитный эффект дает лишь небольшое количество из них.

Поэтому, с одной стороны, необоснованно напрямую связывать постпрививочную лихорадку с неким повышением защиты от коронавируса. С другой стороны, не стоит переживать, если после укола нет ощутимой побочки — это отнюдь не говорит о том, что вакцина не сработала (см. выше тот же пример пожилых людей).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Препараты, которые применяются сегодня для массовой вакцинации против COVID-19, доказанно безопасны, подчеркивают эксперты. Пугаться побочных эффектов не стоит, они быстро проходят и не несут угрозы долгосрочных проблем для организма. «Если осложнения не проявились в течение полутора-двух недель после вакцинации, это практически полностью исключает более отдаленные неблагоприятные последствия, - говорит эксперт по фармразработкам Илья Ясный. - И аденовирусные носители, и S-белок коронавируса в течение короткого времени полностью и безвозвратно уничтожаются нашей иммунной системой».

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