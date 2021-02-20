У себя привитых 2,2 млн, а в Венесуэлу отправляем 10 млн доз: пять причин, почему буксует вакцинация от коронавируса в России

Объявление о начале вакцинации в одной из поликлиник Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда смотришь по ТВ ежедневные новости с репортажами о первой в мире зарегистрированной вакцине от коронавируса - российском «Спутнике V» - чувствуешь гордость за страну. Все больше государств хотят получить нашу прививку, а жители Европы и США, не скрывая, завидуют россиянам. И мы, как учили еще в детсадах, не жадничаем — щедро делимся вакцинами.

В конце декабря прошлого года 300 тысяч доз первого компонента «Спутника» получила Аргентина. А в январе туда прибыло еще 300 тысяч доз второго компонента. Около 190 тысяч доз спасительного препарата отправлено в братскую Белоруссию, 40 тысяч в Сербию (заключен контракт на поставку 250 тысяч доз), 20 тысяч в Боливию (законтрактовано 5,2 млн доз). Есть и еще более впечатляющий договор: контракт о приобретении 10 млн доз правительством Венесуэлы.

Разгрузка контейнеров с российской вакциной "Спутник V" в международном аэропорту Каракаса, столицы Венесуэлы. Фото: REUTERS

Между тем в России по последим данным, озвученным представителем команды разработчиков «Спутника» из НИИ им. Гамалеи, первый укол прививки получили около 2,2 млн человек. А обе дозы - порядка 1,7 млн россиян. Других цифр ни Минздрав, ни Оперштаб по борьбе с коронавирусом не называют. Из-за недостатка официальной информации активисты-общественники по крупицам собирают данные о вакцинации в разных регионах РФ, выверяют и сводят все цифры на портале GOGOV.ru.

Если применить математическое моделирование, исходя из нынешних темпов прививочной кампании, то для вакцинации первым компонентом 50% населения потребуется еще 547 дней, или чуть больше полутора лет, подсчитали авторы портала. Такой срок явно не стыкуется с не раз озвученными планами правительства: до конца этого года привить 60%, или 68,6 млн россиян.

Похоже, массовая вакцинация в нашей стране пробуксовывает. Да и на мировом фоне статистика выглядит не слишком оптимистично: Россия отстает от многих стран и по общему количеству привитых, и по числу вакцинируемых ежедневно. () В чем причины? От государственных инстанций получить ответа не удалось. «Комсомолка» узнала версии независимых экспертов.

ПРИЧИНА 1: КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ПОСТАВЩИКОВ

- У нас сейчас одновременно идут два процесса. С одной стороны, Минздрав пытается обеспечить максимальный охват вакцинацией жителей страны и привить в первую очередь наиболее уязвимые группы населения. С другой же стороны, эту вакцину — актуальный, «горячий» товар, стремятся побольше продать в другие страны, предложить на экспорт. По сути, это наша новая нефть... И это - в условиях дефицита собственных мощностей, - рассказал «КП» на условиях анонимности эксперт по организации систем здравоохранения. - Поэтому, например, если вы посмотрите на показатели Аргентины, то увидите, что там уже привито российским «Спутником» больше народа, чем в любом регионе России кроме Москвы.

«К сожалению, в этом соревновании деньги выигрывают. Я бы назвал стремление получить коммерческую отдачу при поставках высоко востребованного товара за границу ключевым фактором, тормозящим вакцинацию в нашей стране», - заключает собеседник. И выступает за радикальный метод решения проблемы: нужно вообще запретить экспорт препарата за рубеж до тех пор, пока у нас самих не будут привиты как минимум лица из группы высокого риска по всей стране.

4 февраля. Аргентинские врачи знакомятся с российской вакциной "Спутник V" перед началом массовой вакцинации. Фото: REUTERS

ПРИЧИНА 2: НЕГОТОВНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

О том, что Россия может ударно заработать на поставках антиковидной вакцины за рубеж, говорят уже давно. Но если вдуматься: кто именно заработает и насколько в этом финансово заинтересовано государство? Ведь вообще-то «Спутник» производят не госзаводы, а коммерческие фармкомпании. Значит, и прибыль им пойдет? Но почему тогда нужно стремиться продать за границу, если для внутреннего рынка утвержденная цена двух доз на сегодня 1942 рубля, а для зарубежного - по 10 долларов за дозу? То есть итого около 1 500 руб - выходит, экспортировать даже менее выгодно, чем поставлять внутри страны в рамках госзакупок.

- Если говорить в целом о распределении прибыли от продаж «Спутника», то часть средств идет, во-первых, Институту им. Гамалеи - как разработчику и правообладателю, - поясняет эксперт по фармрынку Николай Беспалов. - Это государственный институт. Во-вторых, непосредственно продажами вакцины централизованно занимается компания «Иммунотехнологии», учрежденная Сбербанком. По всей видимости, часть средств также поступает Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).

- Но ведь и при госзакупках вакцины внутри страны выгодоприобретатели получат свою долю?

- В любом случае, если товар российских фармкомпаний продается за рубеж, поступают деньги в экономику нашей страны.

Однако полагать, что экспорт «Спутника» сильно мешает прививочной кампании внутри России, все-таки неоправданно, считает Николай Беспалов. «Насколько я знаком с ситуацией, за рубеж в основном поставляются препараты, которые внутрироссийская система вакцинации в данный момент не в состоянии оприходовать, - отмечает эксперт. - Дело в том, что параллельно с производством вакцин еще выстраивается инфраструктура: процесс доставки препаратов в регионы, организация прививочных пунктов, набор персонала и т.д.».

Именно объективная неготовность инфраструктуры к массовой вакцинации новым препаратом на всей огромной территории нашей страны служит одной из причин относительно невысоких темпов прививочной кампании, говорит Николай Беспалов.

ПРИЧИНА 3: СЛОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Если сравнивать с мРНК-вакцинами - такими, как антиковидные прививки компаний Pfizer и Moderna, то их производство технологически гораздо легче, проще, быстрее и дешевле, чем аденовирусных вакцин, к типу которых относится «Спутник V», - рассказал «КП» эксперт по разработкам, клиническим исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Ни Pfizer, ни Moderna не обнародуют общее количество выпущенных доз своих вакцин, но известно, что обоими этими препаратами, скажем, в США и Израиле уже привито 61,5 млн человек. В то время как объем производства «Спутника» по последним официальным данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой 8 февраля, составил 8,62 млн доз. Даже с учетом выпуска новых партий российской вакцины за прошедшие полторы недели очевидна огромная разница в количестве произведенного препарата у нас и зарубежных разработчиков мРНК-вакцин.

Однако дело не только в сложности самой технологии масштабирования аденовирусных вакцин. На такой же основе изготавливается прививка шведско-британской AstraZeneca, и ей уже вакцинировано 16,1 млн человек только в Великобритании, не считая поставок в другие страны. А до конца февраля в Европу будет отправлено еще 17 млн доз, заявил глава AstraZeneca Паскаль Сорио.

Производства вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" на заводе биотехнологической компании Biocad в Стрельне, Санкт-Петербург. Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

ПРИЧИНА 4: НЕХВАТКА МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ПРЕПАРАТА

И американская компания Pfizer, и шведско-британская AstraZeneca - гиганты мировой фарминдустрии, напоминает Николай Крючков. Это корпорации с многолетним опытом выпуска высокотехнологичных препаратов и огромными производственными мощностями. В России на сегодня сопоставимых площадок просто нет.

Так, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что весной 2021 года «мы будем в состоянии производить 15 млн [доз «Спутника V»] в месяц». При таких темпах к концу года может быть выпущено 150 млн доз. Для сравнения: AstraZeneca заявила, что за весь 2021 год готова произвести 3 млрд доз. Впрочем, в конце января глава компании признал, что «с производством основного компонента препарата возникли сложности». На тот момент график производства вакцины для поставок в Европу был нарушен отставанием на два месяца.

ПРИЧИНА 5: НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Даже с учетом относительно невысоких - по меркам нашей страны и в сравнении с зарубежными фармгигантами - объемов выпуска вакцин в России повсеместных очередей на укол не наблюдается. Часть населения переболела и имеет иммунитет, часть недооценивают опасность ковида, часть не доверяет государству, которое зовет на бесплатную прививку. «Как можно было сделать безопасную и эффективную вакцину, да еще за короткий срок?», - таких откликов в соцсетях пруд пруди. И даже признание российского «Спутника» многими странами мира и международным научным сообществом скептиков не убеждает.

В очереди у пункта вакцинации в столичном ГУМе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В таких условиях государству следует действовать более решительно, - считает эксперт по системам общественного здравоохранения, высказавшийся на условиях анонимности. - Ситуация сейчас чрезвычайная, пандемия не заканчивается, в мире появляются все новые и все более опасные штаммы коронавируса. Чем медленнее идет процесс массовой вакцинации, тем выше риски, что до нас доберется и разгуляется очередной вариант SARS-CoV-2, из-за которого снова возникнет перегрузка здравоохранения. Поэтому нужно внести изменения в законодательство: до тех пор, пока человек не вакцинируется (кроме имеющих противопоказания), обязан строго соблюдать самоизоляцию, не посещать общественных мест, отстраняться от работы, если она требует выхода из дома. Тогда желающих сделать прививку наверняка станет значительно больше.

КОНКРЕТНО

Сколько доз «Спутника» отправляется в российские регионы и за рубеж

(по данным сайта мониторинга вакцинации GOGOV.ru на 17 февраля)

Регионы России (выборочно, начиная с наибольших поставок)

Москва - 555 000

Московская область - 208 107

Санкт-Петербург - 168 745

Свердловская область - 100 000

Краснодарский край - 84 000

Калужская область - 24 865

Мордовия - 23 216

Пермский край - 22 639

Амурская область - 21 347

Хабаровский край - 20 957

Поставки за границу

Отправлено:

Аргентина - 600 000

Белоруссия - 190 000

Сербия - 40 000

Боливия - 20 000

Венгрия - 6 000

Заключены соглашения о поставках:

Венесуэла - 10 000 000

Боливия - 5 200 000

Венгрия - 2 000 000

Сербия - 250 000

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