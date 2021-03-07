Зеленский заблокировал Шария в Твиттере

Владимир Зеленский набирает обороты в решительной борьбе с «врагами Незалежной». Фото: REUTERS

Не подходи к нему, он «обиделась»! Владимир Зеленский набирает обороты в решительной борьбе с «врагами Незалежной». Введя санкции против лидера «ОПЗЖ» Медведчука и его супруги, закрыв три как бы оппозиционных телеканала, а потом на корню ликвидировав робкую попытку сотрудников этих телеканалов организовать новый канал вещания, переведя в статус «бывших» добрый десяток генералов, не принявших «революцию гидности», и введя санкции и против них тоже, президент Украины отважился на еще более радикальные действия, которых от него вряд ли кто мог ожидать.

И вы, наверное, тоже вряд ли могли предполагать, что дело дойдет до такого, но президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере поместил аккаунт украинского оппозиционного блогера и журналиста Анатолия Шария в «черный список». Попросту говоря, заблокировал. Или, как сейчас принято выражаться, «заблочил». Теперь Шарий не сможет читать твиттер Зеленского, отвечать ему, ретвитить и даже лайкать высказывания Владимира Александровича. Вот это удар, вот это перемога! Глава государства, знаете ли, по мухам не стреляет. Поэтому можно лишь предполагать, до какой степени Шарий стал угрожать украинским незалежности и суверенитету.

При этом, насколько мне известно, Шарий в ответ не стал «чеэсить» Зеленского, сохранив за ним все предоставленные администрацией Твиттера возможности. Теперь Украина при Зеленском точно запанует. Правда, по дошедшим до нас слухам, блокировка Шария Зеленским вызвала на Украине волну дополнительного интереса к аккаунту находящегося физически в Европе блогера и подарила ему немалое количество новых подписчиков. Так что перемога опять получилась с элементами зрады, которые, похоже, стали доминировать.

Кстати, Анатолий Шарий в 2019-м немало агитировал за Зеленского в ходе выборов президента, считая его более лучшим выбором для Украины, чем действующий тогда президент Украины Петр Порошенко. Время показало, что в реальности Зеленский является вовсе не персонажем сериала «Слуга народа» Голобородько, вытаскивающим Незалежную в киносериале из кризиса, а всего лишь версией «Порошенко 2.0». Шарий, между прочим, увидел это одним из первых среди украинцев, о чем честно и стал писать, критикуя нынешнего президента не меньше, чем его предшественника.

Но, признаем честно, до войны с отдельными блогерами в социальных сетях и такого резкого выражения обиды на них даже Порошенко в своих многочисленных эскападах не доходил. Он все больше пугал свое население и Запад вторжением России, которое «происходило» по распорядку Порошенко с частотой примерно раз в неделю. Но для Зеленского мелочей нет.

А что вы хотели. Актеры – они ведь ранимые люди с тонкой душевной организацией. Даже если комики. Почти ведь художники, а художника, сами понимаете, каждый обидеть может. И каприз тут становится не капризом, а государственной политикой.

Как верно сказал кто-то, характеризуя жизнь соседней страны в последние годы, «при президенте-кондитере было не сладко, а при президенте-комике – не смешно».