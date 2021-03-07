Откровения беглого либерала из Лондона: собаки соображают лучше россиян

Евгений Чичваркин пытается «выплыть» из политического забвения, но явно выбрал для этого неверный путь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К тому, что людям со «светлыми лицами», мечтающими о «Прекрасной России Будущего», где будут свято соблюдаться права ЛГБТ и прочих трансгендеров, а калачи сами начнут падать с неба в приоткрытый в ожидании молочных рек с кисельными берегами рот, не повезло с народом, нам как бы не привыкать. С определенной частотой российские либералы, как сбежавшие на Запад, так и остающиеся в родном Отечестве (а где же они еще смогут так харчеваться?) сообщают эту информация, используя доступные им средства коммуникации. Обвинения в «ватности», продажности, склонности к рабству (в их понимании это уважение к государству и истории своей страны) и неготовности жертвовать собой и близкими ради торжества и прихода к власти либералов летят из всех орудий самого разного калибра.

Но еще никто не опускался так низко и не пробивал дно, как это сделал живущий ныне в Лондоне бывший российский бизнесмен Евгений Чичваркин. В одном из последних интервью он назвал российское общество «больнющим со всей этой чудовищной смесью рабства, социализма и набожности в голове» и отказал подавляющему большинству россиян в дееспособности.

- Перед тобой в 80% случаев люди, которые нуждаются в психической или психологической реабилитации. Они травмированы сотнями лет сменяющих друг друга режимов, базирующихся на насилии. Иногда на слепом насилии, иногда на крайне бессмысленной жестокости, - охарактеризовал Чичваркин большинство россиян и «диагностировал». - Люди в таком состоянии, будем честны, недееспособны. Они не могут голосовать, они не могут принимать правильные осознанные решения по жизни, потому что они неправильно оценивают себя в этом мире.

Но на этом беглый недоолигарх, прославившийся в свое время в России матерными рекламными слоганами, не остановился и пошел еще дальше в своих «умозаключениях».

- Я когда слушаю «отряды Путина», я все время думаю о том, что правильно будет сделать аккуратную мягкую переэкзаменовку. Мы же не даем шизофреникам, алкоголикам или наркоманам голосовать или садиться за руль. Мы не даем голосовать медузам или собакам. Почему существа, которые соображают хуже, чем собаки, могут голосовать? – задался он становящимся все более и боле актуальным для несистемной оппозиции вопросом. Но, согласитесь, такое откровение в сравнении россиян с животными из уст представителей либералов дорогого стоит. Те из них, кто еще остается в России, просто ноют, что им не дают развернуться, что народ не ценит и, вообще, не тот, такого себе в открытую пока еще не позволяют. Но Чичваркин сидит в Лондоне занимается своим бизнесом себе в убыток, в Россию явно возвращаться не собирается, а потому может позволить себе не скрывать истинного отношения к народу.

И, конечно, ему очень обидно. Он уже всячески развернулся, ведет себя так, что 9 из 10 фриков воют от зависти, одевается в стиле героя комиксов про ЛГБТ, старается подражать в одежде британской королеве, а россиянам на него абсолютно наплевать. Не обращают на него на бывшей Родине внимания, хоть плачь, хоть убей. Вот оно и бесится.

Нам же остается лишь поблагодарить Евгения за такую откровенность, за этот каминг-аут. Вдруг да еще у кого были какие-то сомнения насчет этой публики. Так Чичваркин их успешно развеял.