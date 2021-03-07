Никита Михалков: «После того, как я обнародовал заработки актеров, Собчак решила вывести меня на чистую воду»

Никита Михалков в программе "Бесогон" Фото: Кадр видео

Михалков дал яркое название новому выпуску на YouTube-канале: «Вот оно все и вылезло». Большой резонанс получил предыдущий «Бесогон», в котором режиссер назвал ставки актеров, призывающих молодежь, школьников выходить на несанкционированные митинги, таким образом подвергая себя опасности. Он обнародовал, что любимец подростков Антон Лапенко получает по 200- 250 тысяч рублей за смену. Молодой артист Семен Трескунов - 120, Мария Шалаева – 150 тысяч… И все они, вероятно, зарегистрировали ИП, чтобы скостить налоги.

Актеры обиделись на Михалкова. Завязалась дискуссия. По мнению режиссера Жоры Крыжовникова, подобной информацией Никита Сергеевич разжигает классовую ненависть к артистам, которые хорошо зарабатывают.

«По мнению Михалкова артисты слишком хорошо зарабатывают. Сам Никита Сергеевич утверждает, что не собирается разжигать классовую ненависть. Но эффект обратный. Если ты много зарабатываешь, то высказывать критику не имеешь право… А живешь ты так хорошо, потому что государство позаботилось, пооткрывало кинотеатры, поддерживает индустрию», - написал Крыжовников.

Никита Сергеевич не понял, почему российские актеры так на него обиделись. Их американские коллеги, например, охотно рассказывают о своих заработках, потому что, чем больше их гонорары, тем больше интереса со стороны продюсеров. Это вроде рекламы. А наши-то чего так возмутились? Или они считают, что не стоят этих денег? Или боятся, что люди, которых они направляют на борьбу с государством, обратят свое внимание на них самих?

«В таком случае, все ваши лозунги и разговоры о гражданской позиции - это все читая лажа. Она лишена реальной заинтересованности в том, что происходит в стране. Это все только позерство, фрондёрство и кукольная игра», - подвел итог Михалков. И на этом не успокоился.

«Есть люди, которые точно ничего не знают. А есть люди, которые знают все, но не точно, - сказал Никита Сергеевич имея в виду Ксению Собчак. - Я имел неосторожность процитировать Кению в своем предыдущем «Бесогоне». Поэтому в своем «расследовании» она решила вывести меня на чистую воду. Тем более после того, как я обнародовал заработки актеров. Мол, Никита Сергеевича, чья бы корова мычала... Я хочу по пунктам разобрать то, что сказала Ксения».

Что же она сказала? Собчак назвала странной экономику последних трех фильмов Михалкова. Бюджет каждого из них составляет от 25 до 50 миллионов долларов. В то время как кассовые сборы - 1,5 - 7,5 миллионов… То есть в разы меньше.

- Как говорится, почувствуйте разницу, - съехидничала Ксения. – И ведь все на деньги налогоплательщиков: и неограниченный бюджет, и полная свобода творчества… Ну а в итоге мы имеем фильм «Предстояние».

Никита Сергеевич ответил, что на все три его фильма: «Предстояние», «Цитадель», «Солнечный удар» бюджетных денег было истрачено всего 22 процента, как и положено по закону о господдержке кинематографа.

- Все остальные деньги мы находили сами. Больше девяти лет мы снимали эти три фильма. За это время, включая массовки, тысячи людей обрели рабочие места, получали зарплаты, в том числе и те актеры, ставки которых я обнародовал, - рассказал режиссер. - А вот теперь вишенка на торте – это уничижительное отношение к моим картинам. Просто Ксения Анатольевна не видела, как принимали «Предстояние» в Каннах…

После просмотра картины зал в течение 15 минут аплодировал. Аплодисменты стихли, когда съемочная группа во главе с Михалковым, не выдержав такого внимания, сама покинула сцену.

«Никите Сергеевичу в РСП уходит нехилая копеечка с каждого смартфона и фотоаппарата, проданного в России», - продолжила свое расследование Собчак.

Никита Сергеевич не смог смолчать и «про нехилую копеечку».

- Цель РСП (российский союз правообладателей) - оплатить причитающиеся вознаграждения авторам текстов, режиссерам, композиторам, актерам… за частное копирование их произведений, - объяснил Михалков. - Любой человек может заключить договор с РСП, если у него есть авторское право. 1600 правообдателей получают эти вознаграждения. Что в этом плохого? Ксения, вы ставите мне это в упрек?