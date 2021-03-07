«Заройте топор войны!»: подруга Жанны Фриске призвала Шепелева одуматься

Подруга Жанны Фриске Наталья Власова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жанна Фриске даже спустя шесть лет после смерти продолжает спасать тяжелобольных детей. На днях благотворительный фонд ее имени провёл концерт-аукцион, чтобы собрать деньги на лечение маленьких пациентов. И хотя главный лот - платье звезды с красной дорожки премии MTV - пока так и остался непроданным, родным и близким Фриске удалось собрать нужную сумму на лечение двоих детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Подруга артистки Наталья Власова, чей хит «Я у твоих ног» в нулевые рвал музыкальные чарты, в этот вечер спела также песню «Жанна, живи». Ее Власова написала в 2014 году, когда узнала о том, что Фриске борется с онкологией. Тогда, семь лет назад, это дало старт одной из первых акций в соцсетях: поклонники выкладывали видео с хештэгом #жаннаживи, и тяжелобольная звезда даже записала ответ участникам флешмоба. Рассказывая об этом со сцены, Власова не смогла сдержать слез: в случае с Жанной оказалось, что время не лечит...

- Мы с ней очень тепло общались, - рассказала певица после выступления. - Познакомились в начале нулевых на общем концерте. Я стояла за кулисами и горько ревела, потому что мой номер совсем не задался. Спела плохо, да и технически все провалилось. И я, двадцатилетний ребёнок, спряталась в слезах где-то под лестницей, а она проходила мимо. В тот момент мы были почти незнакомы, так, привет-пока. Но увидев, что я плачу, она подошла и просто обняла меня. Я даже не помню, что она говорила, но мне вдруг стало так хорошо - от неё исходила энергия добра и счастья. Я как-то мгновенно успокоилась и подумала: «Боже, какая ерунда, сколько ещё будет этих выступлений в моей жизни». С тех пор Жанна у меня ассоциировалась с огромной любовью к людям, она в ней была буквально разлита по венам. И каждый раз, когда мы общались, она заряжала меня добром. Думаю, именно поэтому люди ее помнят. Такой у неё был феноменальный талант: после общения с Жанной, пусть даже со сцены, люди выходили из зала счастливыми, не понимая, почему. А просто она отдавала им всю свою светлую энергию.

Власова не смогла сдержать слез: в случае с Жанной оказалось, что время не лечит... Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как же так получилось, что после смерти между самыми близкими людьми Фриске развязалась война за ребёнка? Ведь бабушка с дедушкой годами не видят Платона, - спросила у артистки «КП».

- Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом. Платон - это единственная кровиночка, которая осталась на земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка... Хочется сказать: заройте топор войны, совершенно бессмысленной и абсурдной! Я уверена, пройдут годы и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно. К сожалению, так устроена жизнь: понимание приходит, когда момент уже упущен...

Напомним, единственному сыну Жанны Фриске в апреле исполнится восемь лет. После ее смерти Дмитрий Шепелев вычеркнул из жизни Платона не только бабушку с дедушкой, но и сестру певицы Наталью, и ее лучшую подругу Ольгу Орлову, которая к тому же является крестной мальчика. Полтора года назад в интервью Ксении Собчак телеведущий объяснил своё решение неадекватностью семьи Фриске.

Наталья Власова и родные Жанны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- После смерти Жанны первая встреча Платона с дедушкой состоялась на детской площадке, куда тот пришёл с пистолетом и начал кричать, что сейчас застрелит меня, - рассказывал Шепелев. - Между нами встал охранник и увел его в сторону. Что было бы, если бы охраны не было, я не знаю.

Между тем, настоящая причина этого долгоиграющего конфликта куда банальнее: близкие Жанны долгие годы воюют из-за пропавших миллионов, собранных на лечение артистки Русфондом. Каждая из сторон обвиняет другую в воровстве, и хотя вся сумма фонду уже возвращена, муж звезды и ее родители до сих пор судятся за имущество певицы, пытаясь поделить его каждый в свою пользу.