«Алла, разреши весну!»: Толпа фанатов наведалась в замок к Пугачевой

Алла Борисовна вместе с поклонниками отметила любимый праздник Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Каждый год Алла Пугачева встречает первое воскресенье марта с друзьями. Этот день

певица называет “праздник жёлтых цветов”. Его Алла Пугачева придумала в юности. По традиции в этот день близкие дарят артистке желтые розы. Потом обычно следует банкет и задушевные байки от каждого гостя (тему для рассказов Пугачева придумывает сама). После чего АБ и ее свита дружно говорят: «Весну разрешаем!»

Но в этом году, видимо, из-за пандемии 71-летняя звезда не стала покидать стены своего замка в деревне Грязь.

Встретила праздник «желтых цветов» с семьей и фанатами.

- Очередной сюрприз для Аллы от её поклонников! Спасибо большое, ребята за этот подарок в первое воскресенье весны! Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника!-написал Максим Галкин, выложив видео, как фан-клуб обступил их семейный замок с плакатами и цветами. Пели, читали стихи в честь любимой звезды.

- Алла, разреши весну! - кричали фанаты.

- Это силы небесные весну разрешают, попросите у них, чего желаете, - напутствовала поклонников, выглядывая из своего замка Алла Пугачева.

Кстати, фанаты отметили, что выглядит артистка прекрасно. Молодой супруг и маленькие дети делают ее счастливой.

- Я сейчас живу той жизнью, которой я не знала. У меня маленькие дети. С Кристиной (Орбакайте) в основном мама моя возилась, - призналась недавно в интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева. - И муж у меня не пьет, не курит, верный, талантливый, красивый, с юмором, домовитый. Все, что есть в нем - потрясающе. Смотришь на него и думаешь: «Как же мне повезло!» Сколько ж надо было перепробовать всего, чтобы найти свое счастье.