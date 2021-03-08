Джордан Ларссон - о счете 6:1 с «Краснодаром»: «Можно сказать, что нам далось это достаточно просто»

Джордан Ларссон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из творцов сокрушительного поражения «Краснодара» от «Спартака» стал шведский нападающий Джордан Ларссон, который отличился в этой встрече дублем. После победы над «быками» Ларссон поделился впечатлениями от минувшей игры и сказал, что команда добыла три очка достаточно легко, несмотря на всю важность победы.

— Сегодня была прекрасная игра, с самого начала ребята выкладывались на сто процентов, показали характер. Особенно это было важно после двух неудачных первых матче и, как следствие, поражений. Сегодня мы сделали всё, чтобы одержать эту победу. Можно сказать, что нам далось это достаточно просто.

Думаю, мы немножко расслабились после второго забитого гола. Все прекрасно знают, что счёт 2:0 очень опасный. Забиваешь третий — игра в кармане, пропустишь — снова оживишь игру, что и произошло с «Краснодаром». К чести сказать, мы смогли быстро забить третий гол. Никто не сделал шаг назад, продолжили напор и натиск. А после четвёртого было понятно, что игра уже наша. Тем не менее даже после четвёртого продолжили атаковать и ещё забили два.

Я очень горжусь тем, как ребята сегодня отработали в обороне. И защитники, и Максименко. У всей команды сегодня было чувство голода: защитники выгрызали мячи в обороне, мы забивали голы. Я надеюсь, что это чувство было не только на сегодняшнюю игру с «Краснодаром». Думаю, мы сможем показать его снова и снова, — рассказал Ларссон.

После своего второго гола Джордан необычно отпраздновал взятие ворот. Пробежал мимо фанатского сектора и показывал руками крестообразные движения. Сам нападающий объяснил это весьма просто.

— Такая реакция была. Хотелось показать, что всё — игра сделана. Три очка у нас в кармане.

Сам Ларссон признался, что одним из факторов крупной победы стал прекрасный подбор игроков. Швед упомянул и новобранца красно-белых Квинси Промеса.

— У нас прекрасный подбор нападающих. Думаю, вы сами это видите и понимаете. Когда игроки классные, то и в футбол играть с ними легко.

Квинси приехал совсем недавно, но вы знаете его даже лучше меня. Сразу было видно, что это высококлассный футболист. Мы играем с ним в один и тот же футбол. Поэтому сегодня я уже зрячие передачи отдавал. Видел, что он качнул, я дал передачу, а он продолжил бежать за спину, — признался Джордан.

Всё тот же Промес в игре с «Краснодаром» набрал своё 101-е очко по системе гол+пас. Ларссон предположил, сможет ли догнать голландца.

— Время покажет. Квинси, конечно, планку высокую задрал. Будем стремиться.

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