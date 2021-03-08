«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче футбольной премьер-лиги со счетом 6:1. Фото: spartak.com

В воскресенье, 7 марта, в 21-м туре чемпионата России московский «Спартак» выиграл первый официальный матч в текущем году, разгромив на своем поле «Краснодар» со счетом 6:1.

Нападающие Александр Соболев открыл счет на второй минуте, и буквально спустя шесть минут преимущество «Спартака» увеличил Квинси Промес, голевую передачу отдал Джордан Ларссон.

Александр Соболев и Джордан Ларссон в ходе игры забили по два мяча, также отличился полузащитник Квинси Промес, на счету которого гол и результативная передача. На 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе, забив с передачи Алекса Крала.

Таким образом, «Спартак» прервал серию из четырех подряд поражений в официальных матчах. Ранее «красно-белые» уступила «Зениту», «Рубину» и «Сочи».

В турнирной таблице «Спартак» поднялся на третье место, «Краснодар» находится на всьмом.