Что произошло после матча Спартак - Краснодар

Московский "Спартак" разгромил со счетом 6:1 ФК "Краснодар". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" разгромил на своем поле ФК "Краснодар" со счетом 6:1. 21-й тур чемпионата России ознаменовался невероятным фейерверком голов, который прошел вечером в воскресенье, 7 марта, в Тушино. Для кубанского клуба это - антирекорд. Еще никогда клуб не проигрывал с таким счетом в матчах чемпионатов России по футболу.

- В матче со «Спартаком» черно-зеленые неплохо смотрелись в организации атак, но ошибки в обороне привели к крупному поражению, - подчеркнула пресс-служба "Краснодара" по итогам встречи в Москве.

А вот в стане "Спартака", говоря о том, каков итог поединка, который завершился уже на заснеженном стадионе, отметили:

- 6:1 — это самая крупная победа «Спартака» на стадиона «Открытие Банк Арена» с момента его появления в 2014 году. Прекрасная победа, которая стала подарком не только женской части красно-белых накануне 8 марта, но и всем спартаковцам без исключения!

Победа над кубанцами - самая крупная в истории домашнего стадиона спартаковцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что будет с тренером "Краснодара" Мурадом Мусаевым после таких неудач - вслед за вылетом из еврокубков еще и 6 голов от "Спартака" в Москве? Про отставку тренер не думает:

- Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить, - сказал после игры тренер кубанцев.

А вот тренер "Спартака" Андреас Хинкель, говоря об итоге встречи, отметил:

- У «Краснодара» были моменты, но после такого начала, прессинга логично, что с этой работой приходит доля удачи. Не было плана садиться, абсолютно. Мы отлично отработали.

Мыслей о перемене в тактике у спартаковцев не было, о чем сказал тренер "красно-белых", который замещает на время дисквалификации Доменико Тедеско.

- Если бы решили сесть к своим воротам после второго гола, нам бы сказали, что мы боимся. Поэтому таких мыслей не было. Команда прекрасно готова физически, поэтому ребята до конца матча прессинговали и атаковали, - отметил Хинкель на послематчевой пресс-конференции.

Забивший дважды форвард "Спартака" Александр Соболев у себя в личном Инстаграме довольно радостно высказался после матча:

- Лучшее День Рождение. Всех с победой. Москва, красно-белая, - написал Соболев, которому в день матча исполнилось 24 года.

А вот владелец "Спартака" Леонид Федун был на позитиве после завершения матча:

- Ради таких побед стоит заниматься футболом. «Краснодар» – комфортная команда. И сами играют, и нам дают, - сказал журналистам босс "красно-белых" после того, как его клуб вышел на 3 место в турнирной таблице РФПЛ.