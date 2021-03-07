"Спартак" мощно сыграл с "Краснодаром". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Спартака" провели невероятно круто свою игру 21 тура чемпионата России в РФПЛ против "Краснодара". Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

Уже на 2-й минуте гол в ворота гостей забил Александр Соболев с паса Наиля Умярова. Через 6 минут Квинси Промес наконец-то отметил свое возвращение голом, поразив ворота "Краснодара". До конца первого тайма счет не поменялся, хотя он прошел с преимуществом гостей.

В начале второго тайма "Спартак" пропустил после дальнего удара Газинского на 56-й минуте. Но что же потом началось! Забивали спартаковцы как хотели. 61-я минута - Соболев, 63 минута - Ларссон, 75 минута - Понсе. И наконец на 83-й минуте Джордан Ларссон поставил точку.

"Спартак" разгромил "Краснодар" со счетом 6:1. И набрав 38 очков, москвичи сразу же поднялись на 3 место в турнирной таблице РФПЛ. "Краснодар" при 31 баллах - восьмой.

В истории "Краснодара" до этого самым мощным поражением была игра, которая прошла 28 августа 2011 года. Тогда в Санкт-Петербурге кубанцы проиграли со счетом 0:5.