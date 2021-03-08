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Отец убил шестилетнего сына на юге Москвы

Мужчину задержали на месте преступления благодаря бдительным соседям
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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За убийство ребенка Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

За убийство ребенка Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 7 на 8 марта в подъезде одной из многоэтажек на Пролетарском проспекте (ЮАО) в Москве жильцы услышали крики. Сначала подумали, что кто-то дерется. Вызвали полицию. Пока наряд ехал, самые смелые соседи рискнули выйти на площадку — казалось, там плакал ребенок. Жители стали очевидцами жуткой сцены: дверь в одну из квартир распахнута, а взрослый мужчина стоит над бездыханным телом маленького сына.

— Мальчику было шесть лет. Его родители в разводе. Отец забрал ребенка у бывшей жены. Приехал с ним домой. Дальнейшие обстоятельства инцидента выясняются, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

На вызов также приехала скорая. Однако спасти ребенка не удалось. Предварительно, причиной смерти стала черепно-мозговая травма — его сильно ударили головой.

— Сейчас 40-летний мужчина доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Отметим, что за убийство малолетнего Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Также подозреваемому проведут психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости.

Ранее в Подмосковье произошло другое громкое убийство. 32-летний дядя убил троих племянников и их бабушку. Мужчина орудовал ножом. Тела нашла мать детей и дочка убитой. Подозреваемого быстро задержали, однако, он не смог дать показания — вел себя неадекватно.

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