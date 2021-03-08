«Он нам тут кресты на дверях рисовал»: Соседи рассказали о мужчине, который зарезал свою тетю и трех племянников

Подъезд дома, в котором и случилась трагедия. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолке» стали известны новые детали страшного убийства в подмосковном Ликино-Дулево. Напомним, там в запертой изнутри квартире полицейские обнаружили трупы 45-летней хозяйки Татьяны Крутовой и троих ее внуков - девочки 8 лет и двухлетних близняшек. На всех телах глубокие ножевые раны. Жертвы умирали, истекая кровью, днем - около 15-16 часов - но никто из соседей ничего не слышал...

УБИЙЦА В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ

Ликино-Дулево - городок небольшой (меньше 30 тысяч жителей), но знаменитый. Здесь находится Ликинский автобусный завод, на котором производят колесящие по российским городам и весям автобусы ЛИАЗы.

«Памятник» автобусу на постаменте встречает нас на въезде, сразу за стелой «Ликино-Дулево».

Город почти наполовину состоит из частного сектора, но кварталов с многоквартирными домами тоже хватает. В одном из них, в девятиэтажке на улице Степана Морозкина, все и произошло.

В тот день Татьяна Крутова взяла у дочери троих внуков - та с мужем собиралась куда-то съездить.

Татьяна Крутова

- Уже под вечер приходит Ира, дочь Танина. Спрашивает: вы маму не видели? - рассказывают соседи. - Говорит, мол, дверь никто не открывает, телефоны выключены. Ира вышла на улицу, обошла все площадки - думала, что мать могла с детьми выйти на прогулку. Но там никого. У нее началась паника, она позвонила в полицию.

Полицейские приехали, прихватит сотрудников МЧС. Дверь пришлось резать - она была заперта изнутри на засов.

- В квартире весь пол был залит кровью, вещи перевернуты, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в следствии. - Тела лежали в одной комнате.

Уже через несколько секунд стало понятно, что предполагаемый убийца все это время находился в той же квартире - в соседней комнате спокойно спал племянник убитой Татьяны, 32-летний Сергей Морозов. Здесь же лежал нож. Майка и трусы, в которых лежал мужчина, были перепачканы кровью.

Сергей Морозов

- Он находился в совершенно неадекватном состоянии - ничего не понимал и не мог объяснить, что произошло, - продолжает источник. - Судя по всему, накануне он принял некие наркотические вещества. Ждем результата анализа его крови.

Морозов, судя по всему, помимо «дури» съел и целую горсть седитативных препаратов - в его комнате нашли несколько выпотрошенных пачек с успокоительными.

- Увидев убитых детей и мать, Ирина начала кричать. Рвалась к ним, просила пустить... Эти жуткие вопли до сих пор в ушах стоят, - говорят соседи.

«СЛЫШАЛИ ТОЛЬКО МУЗЫКУ»

До сих пор непонятно, как так могло получиться, что средь бела дня в доме вырезали целую семью, но никто ничего не слышал?!

- Несколько жителей дома заявили, что в тот день из квартиры Крутовой звучала громкая музыка. Но на это никто не обратил внимание, потому что так часто бывало - Сергей любил врубить погромче, все якобы устали с ним из-за этого ругаться, - продолжает наш собеседник.

- Я никаких криков не слышал, - подтвердил нам жилец квартиры, которая находится этажом ниже. - Услышал только когда уже дверь пилить начали.

До сих пор непонятно, как так могло получиться, что средь бела дня в доме вырезали целую семью, но никто ничего не слышал?! Фото: Иван МАКЕЕВ

Как теперь известно, задержанный Сергей Морозов постоянно проживал в трехкомнатной квартире тетки, хотя буквально в соседнем доме у его родителей собственная двушка. Почему?

- Он был у Тани прописан, родная мама его туда отправила с глаз долой - сама от него устала, - рассказывают местные. - С сестрой она договорилась, что та отдает сыну комнату, а она за это каждый месяц платит коммуналку за всю квартиру. Там больше 10 тысяч в месяц. Таня со своей зарплаты продавца рыбы в маленькой палатке платить столько не могла. А вот Марина, мать Сергея, более зажиточная по местным меркам - она колбасой торгует на рынке.

- А чего она все-таки Сергея к сестре-то отправила, бедовый он?

- Ну, можно и так сказать. Если мягко...

«СТРАННЫЙ»

Соседи Крутовой 32-летнего Сергея помнят еще с тех пор, как он школу закончил - почти сразу сюда и переселился.

Кто-то вспоминает парня как чудного. Чаще звучит слово «странный». Самые смелые используют выражение «у человека явно что-то не то с головой».

- Посмотрите на нашу дверь, - обращается ко мне сосед из квартиры напротив. - Видите крест? Это он, Сергей, нарисовал.

Действительно - начерченный маркером перевернутый православный крест с двумя перекладинами.

- Это он нам «отомстил», когда мы на него начали ругаться, зачем он в лифте и на стенах по всему подъезду какие-то странные рисунки обставляет, - говорит мужчина. - Не так давно ремонт был, все это закрасили. Вы б посмотрели, что тут раньше было!

На соседской двери Сергей нарисовал крест. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это он в школьном возрасте рисовал?

- Да какой там! Лет пять всего прошло.

Другие соседи вспоминают, что Морозов мог подниматься пешком по лестнице и звонить в квартиры на всех этажах. Зачем - никто не знает. Убегать, как в детстве, он даже не пытался.

Другой раз, тоже уже в зрелом возрасте, залез на чердак и начал сыпать на соседей мусор.

- Выпивал?

- Да. И шатаясь ходил, и на улице пару раз валялся. При этом рассказывал, что работает на заводе шлифовщиком. А вот про то, что он может баловаться наркотиками, мы никогда не слышали.

Соседи называют Сергея Морозова тихоней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но при всем при этом соседи называют Сергея Морозова тихоней. Друзей домой не водил.

- Раньше у него жена была, ребенок. Они с ним у Тани и жили. Но потом он, видать, всех так достал, что девушка от него сбежала - еще лет семь назад.

Кстати, многие вспоминают интересную деталь: родной отец Морозова в молодости отсидел за групповое изнасилование. Но это было еще до женитьбы и рождения мальчика.

ОДНА ВНУЧКА СПАСЛАСЬ ЧУДОМ

Убитая Татьяна Крутова работала продавцом рыбы в палатке у здешнего торгового центра «Дворец». 800 рублей за дневную смену. График - двое через двое.

- Вообще, могло так оказаться, что Таня в тот день не была бы дома с детьми, а работала, - рассказала «Комсомольской Правде» сменщица Крутовой, Алла. - У меня возникли кое-какие трудности и я очень просила ее поменяться в тот день дежурствами. Обычно Таня не отказывала и даже готова была просто вместо меня выйти, чтобы больше заработать. Но в тот день она сказала: извини, я не могу, я внукам обещала, что мы с ними играть будем... Как знать, может вышла бы на работу - осталась б жива?

Другие соседи охают: на самом деле жертв могло быть и больше.

- У дочери Тани Ирины четверо детей - старшая от первого брака, средняя (девочке пять лет, - Авт.) и младшие близнецы - от нынешнего мужа. Так вот среднюю она в тот день оставила у свекрови. Получается, девочку это и спасло...

«НАЧИНАЮ ЕГО БОЯТЬСЯ»

И все-таки в голове не укладывается. Человек резал женщину и детей, днем, в панельном доме, где - извините - каждый чих отдается эхом. И никто ничего не слышал.

Странный человек годами вызывал у соседей немало вопросов. И никто ничего не замечал.

- Ну а что вы хотите? Например, у нас в подъезде живет четверо сотрудников разных силовых ведомств, - говорит одна из местных жительниц, тетя Валя. - Ну, один из них гонял Сергея за громкую музыку. Но кто мог предположить, что однажды этот... людей убивать начнет? Знаете, у нас тут несколько лет назад в соседнем доме случай был. Жила женщина с сыном. Сын - молодец, красавец, в строительном бизнесе работал, хорошие деньги получал. И вот в какой-то момент он взял и перерезал матери горло. Отмыл квартиру, мать помыл, положил ее на пороге и убежал. До сих пор ищут. Ну вот кто мог подумать, что у человека крыша поедет?

Сергей Морозов до сих пор не может объяснить, зачем он убил тетку, с которой много лет прожил под одной крышей, и своих маленьких племянников. Его не получается допросить даже спустя сутки после задержания - после принятых психотропов мужчина продолжает находиться в невменяемом состоянии.

- Направлен запрос в психиатрию - не состоял ли Морозов на учете, близкие родственники могли это и скрывать. Сейчас он находится под наблюдением психиатров, - заявил источник в следствии.

Не исключено, что в последнее время у Сергея Морозова случилось некое обострение. По крайней мере, одна из соседок уверяет, что покойная Татьяна Крутова за несколько дней до трагедии в обычном соседском разговоре у подъезда обронила странную фразу: «С ним что-то не так. Я начинаю его бояться».

«Комсомольская Правда» следит за ходом расследования.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ход расследования данного уголовного дела поставлен на контроль исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - Подозреваемый направлен на проведение медицинского освидетельствования».

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