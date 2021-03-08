Александр Шилов: Я писал и молодых красавиц, и обнаженных моделей, но поражали меня женщины войны

Александр Шилов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне 8 марта «КП» связалась с народным художником СССР Александром Шиловым, который работал с самыми известными женщинами страны, чтобы спросить, кто удивил или расстрогал его больше всего:

- Вы работали над портретами самых разных женщин. Чем-то ваши модели особенно удивляли, на что-то вдохновляли?

- Вопрос неожиданный. Смотря о каком возрасте речь. Есть такие женщины, что...Вообще, я много написал женщин — участниц войны. Это то поколение, когда они не хуже мужчин, а часто и смелее их шли отдавать единственную жизнь ради Родины. Я таких писал немало.

- Героинь с обложек или безвестных?

- Ну, например, летчица Надежда Попова. Она Герой Советского Союза. У нее 852 боевых вылета. Это - великая женщина. Она ночами бомбила фашистов. Удивительный характер и лицо. Другой пример - недавно написал прожектористку, которая освещала вражеские самолеты и наши зенитчики сбивали их. Клюева Любовь Ивановна - я ездил специально писать ее в саратовскую деревню. Жил там и писал.

- Но война была разной...

- Писал одиноких старушек, которые пережили коллективизацию тяжелую и войну в тылу. У них никаких праздников не было. Но все это поколение, вне зависимости от профессии, объединяет одно: у них необыкновенно нежные и добрые сердца. Они бессребреники. На их руки посмотришь — это вторая география страны. И сердце сжимается, глядя на них. При этом сохранились светлые и добрые души. Я перед ними преклоняюсь. Потомуи пишу таких.

- У них было женское счастье?

- Они были прекрасными женами, матерями и бабушками. Они себя отдавали полностью. А взамен получали обратно - неблагодарность и одиночество. Я много ездил по деревням. И писал этих старушек. Которые воспитывали, и отдавали последний кусок своим детям и внукам. А в результате оказались ими брошены на старости лет. Я очень сожалею, что это поколение почти ушло. Недавно я написал вдову полковника, пограничника, участника войны, который всею жизнь мотался по границам, вычищал врагов, защищал родину. И она похоронила троих детей. Это жуткая судьба. И я недавно написал ее портрет. Мне это поколение очень близко. Они меня очень вдохновляют. Это мои люди сердцем и душой. Когда я их пишу, я чувствую, что пишу уходящую историю великой страны. Если одинокую старушку — надо чувствовать как свою ее боль. Иначе не достучишься до сердца зрителя. Некоторые из молодого поколения, увидев эти картины, говорят — да, надо поехать бабушку в деревню навестить. Мои работы — я этим не бравирую — иногда призывают вот к таким чувствам.

- Вы писали своих дочерей?

- Писал ли дочерей… Об этом говорить не хочу.

- Первых красавиц страны?

- Я писал и молодых женщин. И молодых, и обнаженных, и портреты. Да, они меня вдохновляли — внешностью, нежностью, красотой. Но, к сожалению, часто бывает несоответствие формы и содержания. А когда есть несоответствие формы содержанию - искры не возникает. Девушки, женщины, которых я писал — другие на них смотрят со стороны — и говорят, а таких уже и нет сегодня! По настоящим душевным качествам у мужчин ностальгия. Какая то должна быть поэзия. Кроме красивых глаз и губ. Без этого ничего не может быть.

- Ну, идеал всегда недостижим.

- Великий поэт Байрон в жизни критиковал женщин. И они ему в упрек это ставили: вы в стихах нас возвышаете, а в жизни хуже к нам относитесь. А этот красавец-мужчина и талантливый поэт им отвечал: «Я пишу о тех, кого хотел бы видеть мужчина, но которых в жизни почти нет».

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