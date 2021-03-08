«Худая и молодая!»: 65-летняя Лариса Долина вышла в свет после пластики

Судя по всему, Лариса Александровна омолодилась с помощью специалистов. Фото: Владимир Веленгурин и Евгения Кириченко

На презентацию сингла Sugar участницы «Евровидения» от Молдовы Натальи Гордиенко 65-летняя Лариса Долина приехала в мини.

-Молодая и худая! -обсудили Ларису Александровну коллеги по шоу-бизнесу.

Лицо артистки и правда помолодело, а фигура приняла стройные формы.

Судя по всему, Лариса Александровна омолодилась с помощью специалистов.

- То как сейчас выглядит 65-летняя Долина больше похоже на результат хирургической подтяжки с комплексной косметологической поддержкой в послеоперационном периоде,-считает косметолог Марта Орлова. - Кроме того, отчётливо улучшилось состояние тела Долиной, в её возрасте просто спорта и диеты мало для таких контуров.

Скорее всего, красота ее тела - это ещё и результат абдоминопластики и маммопластики. Сейчас у женщин есть все возможности безопасно и быстро стать ухоженной, Лариса - большая молодец, стала снова молодой и стройной, - предположила косметолог.

Напомним: в прошлом году появились слухи, что Лариса Александровна разошлась со своим мужем Ильей Спицыным. В 90-е годы влюбившись в молодого басиста Спицына, певица феноменально постройнела.

Спицын ради артистки тоже пожертвовал многим: ушёл из семьи, когда его ребёнку не было и года.

Но в последние годы Лариса Александровна снова начала набирать вес. Потом появились разговоры, мол, Долина и Спицын разъехались. Якобы Илья формально остаётся её директором, но уже не живёт с Ларисой Александровной. Впрочем, Долина и Спицын последние новости из своей личной жизни пока не комментировали прессе.