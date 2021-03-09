Генератор водородной воды: правда ли, что модный чудо-прибор может избавить от проблем со здоровьем

Генераторы водородной воды продают везде. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Москвичам рекламируют новый товар: генератор водородной воды. Прибор сулит избавление от проблем со здоровьем, омоложение кожи и усиление иммунитета. Но, кажется, мы все это уже слышали. Корреспондент «КП» разбирался, так ли эффективна живительная вода.

ПОД ПРИСМОТРОМ СВЯТЫХ И БОГОВ

Генераторы водородной воды продают везде. Их можно заказать в интернете (1000 - 5000 руб.), купить в серьезных магазинах бытовой техники (10 000 - 230 000 руб.) или в мелких точках продаж. Чтобы погрузиться в тему, решил посетить небольшой отдел, где продают генераторы. Еду до метро «Римская». Там сворачиваю в Хлебников переулок и захожу в вековой двухэтажный дом.

Ни вывесок, ни обозначений, что за фирмы здесь обосновались. Типичное здание, в которых арендуют площади коммерсанты ради кабинета. Поднимаюсь на второй этаж и упираюсь в хилую дверь. За ней комнатушка три на два метра.

Продавец велела располагаться - сейчас будет презентация.

Половину комнаты занимают полки, на которых уместились сотни пузырьков с эфирными маслами и травяными сиропами. На холодильнике припечатаны магнитом портреты Шивы и прочего индийского пантеона. Обернулся, чтобы снять куртку, и поймал еще один взгляд: с выцветшей иконы прямо на Шиву смотрел Николай Чудотворец.

Продавец достала несколько коробок с генераторами.

- Простая версия для личного использования - 9000 рублей. Сама таким пользуюсь, - говорит женщина и ставит на стол бутылек. - Подключается к заряднику, как у телефона. Нажимаешь кнопку, и за шесть минут вода насыщается молекулярным водородом.

Тару подсветили светодиодные огоньки. Со дна начали подниматься мелкие пузырьки.

Это типичный генератор водорода made in China. На «Алиэкспресс» такой можно выписать за 1500 руб., но в Москве их продают от 9000 руб. Фото: Андрей АБРАМОВ

ДЕГУСТАЦИЯ

- Что за устройство нагоняет водород?

- Японско-корейские технологии - наноуровень! Надо только раз в месяц насыпать ложку лимонной кислоты, чтобы налет счищать.

- И как вам эффект от водородной воды?

- Потрясающий! Когда первый раз пила эту воду, у меня началась интоксикация! Вся гадость из организма стала выходить. А уже через неделю самочувствие кардинально улучшилось.

- Насколько кардинально?

- Вот история моих знакомых - пожилые люди. Муж тяжело болел - умер. Его вдову разбило: месяц пролежала на диване. Мы ей этот генератор подарили, она начала пить водородную воду. На третий день подскочила и говорит: тащите мою сберкнижку - пойду себе платье похоронное покупать.

- Какая-то грустная история…

- Зато показательная! Человека лежачего вода на ноги поставила. Вот улучшенная версия устройства: генератор может быть установлен на любую бутылку - 19 900 рублей стоит.

Время дегустации водородной эссенции. Продавщица налила воды из кувшина и поставила насыщаться. Протянула мне стакан. Выпил.

- Чувствуете, какая она…особенная?

- Честно говоря, обычная…

Продавец щедро налила очередной стакан. Опрокинул залпом. Поднесли третий. Еле влил в себя. На спине выступил пот.

- Если есть вопросы, задавайте - не стесняйтесь, - разошлась продавец.

- Где у вас туалет? - спросил я.

- Простите, владельцы здания разрешают только арендаторам туда ходить. Сейчас вам лучше покажу кое-что интереснее…

На столе появился черный кофр. Из него продавец извлекла бордовый прибор - это генератор водорода для вдыхания.

- Наливаете воду, и устройство из нее высвобождает водород. В нос вставляете канюли (трубки для дыхания. - Авт.) и дышите водородом.

По словам продавщицы, буквально месяц назад большую партию таких скупили люди из Осетии.

- Бизнес наладили! Ездят по селам и сдают генератор в аренду за 1000 рублей в час. Помогает тем, кто перенес коронавирус. Постковидный синдром как рукой снимает.

У нас в Москве скоро тоже такой бизнес пойдет, так что спешите купить - всего 71 тысячу стоит, - рассказала дама.

Вышел я без покупки, обещал тщательно обдумать бизнес-план. Сам поскорее побежал в «Макдоналдс» за углом, чтобы вывести чудодейственную воду.

Комментарии врача…

«Абсолютно бесполезно»

Чтобы узнать больше про водородную воду, звоню врачу-токсикологу, научному журналисту Алексею Водовозову.

- Генераторы водорода пришли в Россию из-за рубежа. Это новая волна чудо-приборов. Были устройства, чтобы мертвую воду превращать в живую, затем пришли «диетическая вода» и приборы для обогащения воды кислородом. Упор на то, что «наша вода - правильная, остальная - вредная». Маркетинговые уловки, - уверяет эксперт.

Однако продавцы берут за основу реальные факты. Водород в организме действительно выполняет важные функции и участвует во многих процессах.

- Но речь про ионизированный водород. Его мы получаем из обычной воды. Генераторы же нагоняют молекулярный водород. Это абсолютно бесполезная вещь для организма. Его растворимость в воде крайне низкая.

Как только вы откроете бутылку - весь водород вылетает. Предположим, каким-то чудом он попал к нам в организм. И тут оказывается, что в желудочно-кишечном тракте газ не всасывается. По этой же причине кислородные коктейли тоже бесполезны.

- Продавцы генераторов говорят, что есть научные публикации, доказывающие эффективность.

- Читал я такие статьи. Гора методологических ошибок, натяжка на натяжке. Исследования проводят in vitro - в стекле. Стоит перенести их на животных, а потом и людей - пойдет гигантский отсев эффективности. У нас организм работает по сложным законам. Есть журналы, которые не особо заботятся о своей репутации и могут публиковать такие статьи, в том числе по заказу. В серьезных изданиях таких публикаций нет.

- Водородная вода может быть вредна?

- В теории нет, это пустышка, что-то из области гомеопатии. Однако продавцы иногда уверяют, что она позволяет отказаться от инсулина при сахарном диабете. Это обман, такая информация может нанести вред тем, кому нужна реальная медицинская помощь.

- Может, эффективно дышать газом из генераторов водорода?

- Наш организм не усваивает этот газ. Это бессмысленно, а может быть еще и вредно. Все зависит от концентрации газа. В воздухе, которым мы дышим, 21% кислорода. Колебания вправо-влево существенно отражаются на состоянии человека. Особенно опасны они для людей, переболевших коронавирусом, или с кардиопроблемами.

…и юриста

«Читайте инструкцию»

Вдруг вы купили такой генератор, прочитали наш материал и возник вопрос: коли эффективность прибора врачи ставят под сомнение, может, его сдать в магазин или пойти судиться?

- Изучите инструкцию: какой результат гарантирует производитель. Вдруг написано «устройство пытается обогатить воду, но результата может и не быть». Тогда никаких претензий предъявить не удастся, - объясняет юрист в области гражданского права Евгения Галкина. - Ежели четко сказано, что прибор насыщает воду водородом, но у вас есть сомнения в работоспособности устройства, следует заказать независимую экспертизу. Если она подтвердит, что генератор не оказывает должного воздействия, можно требовать отказа от исполнения сделки: вернуть товар продавцу или обратиться в суд.

Но это технический аспект. Как быть с обещаниями эффектов для здоровья? Вместе с юристом открываем инструкцию к одному из приборов. В ней сказано: «Причины пить водородную воду: замедление процессов старения, повышение выносливости, очищение от шлаков и токсинов...»

- Производитель не указывает, что именно их вода позволяет достичь таких результатов. Он пишет «Причины пить...». Поэтому потребителю будет очень сложно доказать, что его обманули, если он решит это сделать. Чтобы не допускать таких ситуаций, рекомендую внимательно собирать информацию, получать ее из всех возможных инструкций, консультироваться с врачами.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что пить москвичам?

- Достаточно пресной воды без всяких обогащений. Можете покупать бутилированную, можете пропускать воду из-под крана через фильтр. Только картридж не забывайте менять по инструкции, - говорит Алексей Водовозов.