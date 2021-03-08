«Простила изменщика»: Ани Лорак вышла в свет с бывшим мужем

Видимо, экс- супруги решили помириться ради общей дочери, которую оба безумно любят. Фото: Евгения Кириченко

Турок Мурат Налчаджиоглу и певица Ани Лорак были вместе 14 лет. В браке у них родилась дочь София. Однако в 2019 году Лорак со скандалом рассталась с супругом. Мурат был пойман папарацци в одном из киевских клубов с любовницей. После чего артистка подала на развод.

-Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод - это трагедия, это больно, это печально, это разочарование.

Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были... Не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации, - рассказывала Лорак в интервью изданию OK!.

Артистка появилась на вечеринке Филиппа Киркорова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После развода с супругом-турком, Ани Лорак утешилась в объятиях 27-летнего продюсера лейбла Black Star Егора Глеба. Впрочем, с ним артистка уже давно не появлялась в свете. Однако журналисты kp.ru заметили, что на презентацию конкурсантки «Евровидения» из Молдовы Натальи Гордиенко, которую продюсирует король эстрады Филипп Киркоров, Ани приехала с бывшим мужем и их дочерью Софией. Видимо, экс- супруги решили помириться ради общей дочери, которую оба безумно любят.