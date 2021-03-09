Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

Андрей Миронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист РСФСР Андрей Миронов умер уже 34 года назад, а 7 марта ему бы исполнилось 80 лет. Художественный руководитель Театра Сатиры, друг и коллега звезды советского кино Александр Ширвиндт процитировал последние слова знаменитого актера, сказанные им перед смертью.

«И этот кошмар в Риге, когда я выносил его с "Фигаро", - я всё помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова..."» - приводит слова Ширвиндта сайт mk.ru.

Актер отметил, что Миронов все время страдал от головных болей, а за 15 лет до смерти врачи поставили ему диагноз: некое образование в голове. Ранее артисту говорили о том, что все его проблемы от переутомления и чрезмерной работы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что перед смертью Миронов два часа играл в теннис на жаре, несмотря на свой диагноз, а также о том, как жил и от чего умер выдающийся актер.

Напомним, 14 августа 1987 года Миронов был на гастролях со спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Рижской опере, где он потерял сознание, не доиграв последнюю сцену. Актера отвезли в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. В голове у артиста разорвалась аневризма. Он умер 16 августа, не приходя в сознание.