«Это тихий убийца, который подкрадывается незаметно»: пациент с ожирением рассказал, что с ним происходит

Четвертый день первого месяца весны во всем мире посвящается борьбе с этим заболеванием. Врачи, специалисты по здравоохранению, общественные деятели и сами пациенты стараются привлечь внимание к этой проблеме, которая в XXI веке приняла форму настоящей пандемии.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Более 650 млн взрослых и 120 млн детей и подростков в мире страдают ожирением.

- В России, по данным Роспотребнадзора, лишний вес наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% соответственно.

- Растет распространенность ожирения у детей школьного возраста: на сегодня заболевание встречается у 10,7% российских мальчиков и 5,6% девочек.

Врачи подчеркивают: это серьезное хроническое заболевание, которое бьет по многим органам, системам организма и приводит к развитию новых болезней. Ожирение не только ухудшает качество жизни, но и сокращает ее продолжительность. Это социально значимое, но, увы, сильно недооцененное заболевание, говорят медицинские специалисты. Почти у каждого второго, 45% людей с высоким показателем лишнего веса, ожирение не диагностировано, и пациенты не получают должной и своевременной медицинской помощи.

- В некоторых случаях может потребоваться медикаментозная терапия.

Свою историю - как прирастали килограммы, проблемы со здоровьем и через что пришлось пройти в поисках помощи и поддержки, «КП» рассказал 45-летний житель Подмосковья Александр (имя пациента изменено по этическим соображениям).

ВМЕСТЕ С ЛИШНИМ ВЕСОМ ПРИШЛИ ДИАБЕТ И АПНОЭ

- Я никогда не был очень худым, при росте 1,84 м весил 115 - 120 кг, - говорит Александр. - А лет 5 назад бросил курить и в течение трех лет после этого дошел до 150 кг. (От редакции: отказ от курения не приводит к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса, если следить за питанием и «не заедать» стресс.) Начались проблемы со здоровьем. Поднялся уровень глюкозы в крови, и мне поставили диагноз «сахарный диабет 2-го типа».

В течение двух лет, по словам Александра, он вместе с врачами районной поликлиники пытался бороться и с лишним весом, и с повышенными показателями глюкозы. Но результатов не было.

- На фоне ожирения у меня появилась еще одна мучительная проблема: тяжелое апноэ (остановки дыхания во сне. - Ред.), из-за которого я почти не мог спать по ночам, - продолжает пациент. - Постоянно хотелось спать днем, не было сил на работу, вообще ни на что. Качество жизни ухудшилось очень заметно.

Но способов борьбы с апноэ в «районке» даже не предлагали, и Александр стал искать другие медицинские центры. В конце концов он попал в областной научно-исследовательский клинический институт. «Там мне провели обследование, подобрали другие лекарства, и появились обнадеживающие результаты. Я перестал засыпать днем, уровень глюкозы вошел в норму. А вес в течение года удалось снизить на 20 кг», - рассказывает наш собеседник.

«ЛИБО ЖЕЛУДОК ЗАШИТЬ, ЛИБО РОТ»

- Как вы сбросили два десятка килограммов?

- Дело в том, что передо мной встал выбор. Врачи института предложили бариатрическую операцию (удаление части желудка и кишечника. - Ред.). То есть надо было выбирать: либо желудок зашить, либо рот. Вообще я для себя понял: ожирение - это тихий убийца, который подкрадывается незаметно и медленно убивает.

Индекс массы тела у Александра зашкаливал за 42 (как определяется этот показатель - см. ниже), ему поставили диагноз «морбидное ожирение», то есть самой тяжелой степени.

«Впервые об этом мне сказал врач-эндокринолог районной поликлиники, - вспоминает пациент. - Было ли какое-то специальное лечение? Нет, дали самые общие рекомендации: меньше есть, больше двигаться. Но, как я уже говорил, заметного эффекта это не принесло».

Уже потом, в областном НИИ профессора пояснили пациенту, что ожирение - многофакторное заболевание, которое нужно полноценно лечить. Помимо подсчета калорий и регулирования физнагрузок, необходимы дополнительные обследования, может понадобиться назначение специальных препаратов.

БОЛЕЗНЬ ЕСТЬ - ЛЕЧЕНИЯ НЕТ

По словам нашего собеседника, его поразило отсутствие единой, проработанной, четко выстроенной системы диагностики и лечения ожирения. Ведь это серьезное, прогрессирующее хроническое заболевание, а все врачебные рекомендации зачастую сводятся к советам «меньше калорий - больше движения». Но когда в организме уже нарушен баланс, «пошел вразнос» обмен веществ и пострадали многие органы, такой упрощенный подход не способен восстановить здоровье.

- Лечения ожирения как будто нет, участковые врачи не знают о нем, и пациенты не могут получить полноценную медпомощь, - разводит руками Александр.

Ему самому повезло попасть к профессорам, которые попытались найти истинные причины, источник проблем. Но до таких специалистов добираются далеко не все.

ДОЛОЙ МИФЫ И СТЕРЕОТИПЫ

Как отмечают международные эксперты, в современном обществе существуют стигматизирующие и иррациональные мифы в отношении людей с ожирением. По данным исследований, такие люди нередко воспринимаются окружающими как ленивые, слабохарактерные, с низким социальным статусом, менее привлекательные. При поиске работы кандидаты с лишним весом могут подвергаться дискриминации из-за восприятия их как менее активных и в перспективе менее успешных в карьере.

Чтобы решать эти проблемы, во всем мире проводятся информационно-просветительские и научные мероприятия для врачебного сообщества, пациентов и населения в целом. Среди таких инициатив - программа «Россия без ожирения», которая действует в рамках глобальной социальной программы «Победить ожирение». Ее задачи - повышение доступности лечения и информированности населения о мерах профилактики ожирения. А в конечном счете - улучшение качества жизни, что позволяет не только делать здоровее и счастливее отдельных людей, но и снижать нагрузку на системы здравоохранения.

БУДЬ В КУРСЕ

Как вычислить свой индекс массы тела и что он значит

Возьмите свой рост в метрах, возведите в квадрат. Затем свою массу тела в кг разделите на полученную цифру. Так вы узнаете индекс массы тела (ИМТ).

- Если ИМТ оказался в промежутке 18,5 - 24,9, то у вас нормальный вес.

- ИМТ от 24,9 до 29,9 – возможно, есть избыточный вес, его нужно снижать.

! При ИМТ выше 30 следует обратиться к врачу для консультации и постановки диагноза.

Эндокринологи применяют такую градацию (в соответствии с Клиническими рекомендациями Российской ассоциации эндокринологов).

При необходимости применения медикаментозной терапии ожирения требуется консультация врача, имеются противопоказания.

Благодарим компанию Ново Нордиск за помощь в подготовке материала.