Мифы и правда о коронавирусе: откуда взялась страшилка о вызывающих рак вакцинах

Как показали клинические исследования антиковидных вакцин, побочные эффекты от них чаще всего проявляются в течение 1-3 дней после укола. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как показали клинические исследования антиковидных вакцин, побочные эффекты от них чаще всего проявляются в течение 1-3 дней после укола. Обычно это покраснение, боль, небольшой отек или уплотнение в месте инъекции. Возможны повышение температуры, головные боли, боли в мышцах и суставах. Все проходит быстро и без последствий.

В редких случаях встречаются более поздние поствакцинальные реакции. Так, недавно опубликовано сообщение о воспалениях на коже, которые возникли через 4-11 дней после прививки у некоторых пациентов, получивших американскую вакцину Moderna. Осложнения легко убрали антигистаминными препаратами и гормональными противовоспалительными мазями.

Тем не менее, часть людей откладывает вакцинацию против ковида именно из-за опасения отложенных неблагоприятных последствий. Самые распространенные тревожные гипотезы мы попросили прокомментировать эксперта по фармацевтическим разработкам, биоинженера, кандидата химических наук, руководителя научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илью Ясного.

1. Генетические фрагменты коронавируса, которые содержатся в вакцинах, встроятся в геном человека с непредсказуемыми последствиями.

Комментарий эксперта:

- Если мы говорим об мРНК-вакцинах, содержащих, соответственно, фрагменты РНК коронавируса (к такому типу относятся, например, прививки компаний Pfizer и Moderna), то при вакцинации ими генетический материал возбудителя ковида вообще не попадает в ядро клетки, где находятся наши гены, - поясняет Илья Ясный. - Аденовирусные векторные вакцины — такие как «Спутник V» и прививка от AstraZeneca – доносят генетические фрагменты (ген S-белка коронавируса) до ядра клеток. Но! Ни у коронавируса, ни у аденовируса нет способности встраиваться в человеческую ДНК.

То есть просто нет механизмов для такой «операции». Вообще, встраиваться в геном способно очень небольшое количество известных на сегодня и широко распространенных возбудителей инфекций. Самый известный из них — ВИЧ. Для коронавируса (и уж тем более для его фрагментов) по имеющимся данным ничего подобного не характерно.

2. Прививки нового типа - мРНК-вакцины и аденовирусные векторные вакцины – могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований, рака.

Комментарий эксперта:

- Теоретически такое было бы возможно, если бы компоненты вакцин могли встраиваться в ДНК человека, - говорит эксперт. – Но это исключено. Более того, известно, что, например, аденовирусные векторы впервые начали использовать для экспериментальных лекарственных препаратов более 20 лет назад. С тех пор нет ни одного случая, когда была бы подтверждена причинно-следственная связь введения аденовируса и развития онкологических заболеваний.

Часть людей откладывает вакцинацию против ковида именно из-за опасения отложенных неблагоприятных последствий. Фото: Олег ЗОЛОТО

3. Отдаленным последствием антиковидных прививок может стать развитие аутоиммунных заболеваний (то есть таких, когда иммунитет дает сбой и начинает разрушать собственные органы и ткани человека: ревматоидный артрит, рассеянный склероз, системная красная волчанка и др.).

Комментарий эксперта:

- В целом, если поствакцинальные реакции не проявились в течение до полутора-двух недель, то более отдаленные последствия крайне маловероятны, - поясняет Илья Ясный. – Да, массовые прививочные кампании против COVID-19 в мире стартовали не так давно, но, если говорить о других вакцинах, то в серьезной научно-медицинской литературе не зафиксировано ни одного случая отдаленных неблагоприятных последствий вакцинации.

Миф о том, что вакцины провоцируют развитие аутоиммунных заболеваний, широко распространен в кругах антипрививочников, продолжает эксперт. Однако ни одно качественное научное исследование с достаточным количеством обследованных людей не подтвердило такой связи. Противники вакцинации ссылаются на некоторые научные работы, но на поверку это оказываются маленькие и некачественно проведенные исследования, доверять результатам которых, с научной точки зрения, нет оснований.

КСТАТИ

Как пояснили «КП» врачи-иммунологи, есть гипотеза, что у людей с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям спусковым крючком для начала болезни может стать попадание в организм вирусных агентов. Однако и в этом случае валить вину на прививки с элементами вирусов неоправданно – с таким же успехом спровоцировать старт заболевания может любая очередная простуда и уж тем более коронавирус.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- В любом случае важно понимать, что аденовирусные частицы в составе вакцин против COVID-19 модифицированы и не способны к размножению, - подчеркивает Илья Ясный. – И эти элементы, и сами фрагменты коронавируса, к которым вырабатываются антитела при вакцинации, быстро и безвозвратно уничтожаются нашей иммунной системой. Поэтому долговременные или отдаленные побочные эффекты антиковидных прививок практически исключены.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пять тайн происхождения коронавируса, которые до сих пор не разгаданы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и ученые всего мира превратились в детективов – ищут первые следы Covid-19. Ищут давно и не могут найти (подробности)