Трагедии актрисы Риммы Марковой: три мужа, жуткий скандал со Станиславом Садальским и смерть от рака

Слава к актрисе пришла после 40 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Слава пришла к актрисе Римме Марковой достаточно поздно. Она стала известной на всю страну, когда ей исполнилось 42 года. Артистка исполнила роль в фильме "Бабье царство". С тех пор роли сильных русских женщин, столько выстрадавших на своем веку, что жизнь заставила их нарастить броню и взять на себя мужские обязанности, стали визитной карточкой звезды. И сама Маркова не стала исключением. Ее женская доля повторила судьбы многих тысяч обычных женщин.

Римма Маркова родилась 3 марта 1925 года в поселке Чурино под Самарой (ныне село Репьевка Новоспасский район Ульяновская область). С детства играла в Саратовском драматическом театре, где служил ее отец. Училась в студии при Вологодском драматическом театре, куда поступила вместе со своим младшим братом Леонидом Марковым.

Творчество

Римма Маркова начала сниматься в конце 50-х годов. Однако слава к актрисе пришла после 40 лет. В 1967 году на экраны вышел фильм "Бабье царство", где артистка сыграла главную роль. Рассказывают, что эту грандиозную роль Маркова в честной конкурентной борьбе увела у своей подруги Нонны Мордюковой. После этого фильма Римма Васильевна заслуженно, хоть и поздно, на пятом десятке лет, стала знаменитой. Роль подарила ей и мировую славу и третьего супруга - испанского аристократа.

Снималась в фильмах "Журавушка", "Вечный зов", "Сладкая женщина", "Любаша", "Родня", "Покровские ворота", "Берегите мужчин!", "Полоса препятствий", "Благие намерения", "Тетя Маруся", "Гардемарины, вперед!", "Сувенир для прокурора", "Дураки умирают по пятницам", "Русская рулетка", "Короли российского сыска", "Даша Васильева. Любительница частного сыска", "Самый лучший фильм", "Утомленные солнцем 2: Предстояние", "Воронины", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и многие другие.

Самая яркая из тех ролей, что ей довелось сыграть в 2000-х, - безусловно, в "Ночном дозоре". Но с этим фильмом и ролью ситуация получилась двойственная. Римма Васильевна думала, что будет играть шарлатанку. Лишь на премьере актрисе стало понятно, что она сыграла ведьму. А как человек верующий, Римма Васильевна была против таких вещей категорически. Считала, что этой работой навлекла на себя болезни. Но сыграла она, конечно, блестяще, и все это оценили. Валентин Гафт, говорил: "«Ночной дозор» стоит посмотреть только ради Марковой!"

К вере, к слову, она пришла в 1983 году. Много ездила по святым местам, у нее появился свой духовник. Дома у нее в красном уголке всегда горела лампадка.

Личная жизнь

Римма Маркова в юности была влюблена в Юрия Яковлева. "Красавец, талантище! Как-то мы встретились в общей компании в Доме актера и гудели там до ночи. Транспорта тогда в Москве по ночам не было, и Юра пошел меня провожать. Я была так очарована им, что еле дышала, дрожала вся. А он, не замечая моего трепета, рассказывал про свою несчастную любовь. Девушка, в которую он в ту пору был влюблен, была из семьи высокопоставленного дипломата. И ее родители были против отношений дочери с неизвестным актером. Мы прогуляли до утра, а Юра так ничего и не понял", - рассказывала она.

Актриса была трижды замужем. Первый муж - грек по имени Семен, был летчиком.

Второй муж - музыкант Владимир Никитин. От этого союза родилась дочь Татьяна. "Он на аккордеоне играл. Работал с Лидией Руслановой. Безумно его любила, а он был алкоголик. Придет пьяный, разденешь его, обмоешь… Кажется, убить готова, а он скажет: «Кокочка моя дорогая!» И ты плачешь от умиления. Дошло до того, что он пропил шубу и баян. В общем нахлебалась я полным ртом. Мы разошлись", - признавалась звезда.

Третий муж - испанский барон Хосе Гонсалес Мария Антонио. Брак был гостевой. "Познакомились мы с ним во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне, куда я приехала с фильмом «Бабье царство». А он был с испанской делегацией. Дарил нашим подарки, пивом угощал и все пытался ко мне подъехать. А я даже и не смотрела в его сторону. Тем более, нас строго предупредили - с иностранцами дел не иметь! Но Антонио обманом завлек меня в машину и признался в любви. Честно говоря, он мне совсем не нравился: маленький, мне - до уха. Но все кругом твердили: «Дура, такого жениха упустишь! Тебе же 42 года!». Режиссер «Бабьего царства» Алексей Салтыков заявил: «Если не ответите на его чувства, будете биться об асфальт головой!» Я в Москву улетаю, а Антонио через неделю - за мной. Я в панике звоню в ЦК партии: что делать, спрашиваю? А мне говорят: «Ну что такого? Выходи замуж. Не понравится - разведем тебя за два часа!»", - рассказывала актриса.

После свадьбы Гонсалес изнывал от ревности. "Помню, приходим с ним в ресторан, а там - Ефим Копелян. Ну у актеров-то знаете какая манера - при встрече целуются-обнимаются… Вот и мы с Копеляном тоже. А Антонио в ярости стол перевернул!", - откровенничала Маркова.

Когда в очередной раз зашел разговор о том, чтобы Римма Васильевна переехала к нему в Испанию, она сказала окончательное "нет". "Надоел он мне, да и дочке от первого брака не нравился. И когда я от него забеременела, то решила ребенка не оставлять. Из-за этого, собственно, и расстались", - отмечала знаменитость.

Замужем Маркова больше не была. Более того, они с Антонио так никогда и не оформили развода. А когда из Испании пришли вести о смерти миллионера и предложение вступить в наследство, Маркова отказалась от любых притязаний. "Какое я имею право? - говорила она. - Я была ему плохой женой - я не поехала за ним".

Жила она в Москве в крошечной однокомнатной квартире - комната была метров 15. У нее не было даже стиральной машины. Актриса все деньги тратила на дочь и внука, полностью обеспечив их.

Болезнь и смерть

В конце 2000-х у Риммы Марковой обнаружили раковую опухоль на шее. Она случайно содрала родинку, на этом месте возникло образование. Актриса прошла лечение, болезнь ненадолго отступила. Проявился рак второй раз спустя несколько лет опухолью на яичниках. Третий раз рак атаковал кишечник. Операция в 2014 году сильно изменила актрису. Римма Васильевна похудела, у нее стало болеть сердце. В это время она вдрызг разругалась со Стасом Садальским, с которым давно дружила. Во время одного из визитов в больницу актер сделал несколько фото онкоцентра, который находился на тот момент в удручающем состоянии, и выложил их в своем блоге. Это шокировало актрису. Она не хотела афишировать свою болезнь, а Станислав раскрыл диагноз актрисы общественности. После этого инцидента Римма Васильевна перестала общаться с Садальским.

2 января 2015 года 89-летней актрисе стало плохо из-за рецидива. Утром 15 января артистка скончалась на 90-м году жизни во сне. Прощание с Риммой Васильевной состоялось 17 января. Официальной панихиды не было по желанию самой актрисы. В тот же день похоронили актрису на Николо-Архангельском кладбище.