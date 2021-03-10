За что судили президентов: Взятки, секс-вечеринки, принудительная стерилизация

Николя Саркози отправили за решетку на год за подкуп сотрудника суда. Он решил вмешаться в расследование другого уголовного дела против себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошлой неделе во Франции вынесли громкий приговор – бывшего президента Пятой Республики Николя Саркози отправили за решетку на год за подкуп сотрудника суда. Он решил вмешаться в расследование другого уголовного дела против себя. И если из той истории экс-хозяину Елисейского дворца удалось выйти сухим, то на этот раз отвертеться не получилось.

Саркози стал первым лидером Франции, приговоренном к реальному сроку – хотя есть еще шанс на апелляцию. Но в мире хватает примеров, когда бывшего, а то и действующего президента усаживают на скамью подсудимых.

ФРАНЦИЯ

Саркози стал не первым французским лидером, которому парижская фемида «подрезала» крылья. В 2011 году его соотечественник, один из патриархов европейской политики, экс-президент Пятой Республики Жак Ширак, был приговорен к 2 годам условного лишения свободы за присвоение денежных средств из общественных фондов и создание фиктивных рабочих мест в бытность его мэром Парижа с 1977 по 1995 год.

По мнению обвинения, с которым согласился суд, эти места предоставлялись членам правящей партии «Объединение в поддержку республики» и, таким образом, помогали финансировать ее деятельность из городского бюджета. Афера стоила французской столице 1,4 миллиона евро – в пересчете на нынешнюю валюту.

Сам Ширак был не против, что его судят, и назвал слушания «важными для демократии», а себя – «обычным гражданином». Правда, на заседания не ходил, сказавшись больным.

Жак Ширак, был приговорен к 2 годам условного лишения свободы за присвоение денежных средств из общественных фондов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИТАЛИЯ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони - ветеран не только итальянской политики, но и судебных процессов. За время своей политической карьеры он проходил обвиняемым примерно по 50 делам.

Но, будучи премьер-министром, Сильвио просто принимал законы, освобождавшие его от уголовной ответственности. Однако в 2013 году суд Милана все же приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы по так называемому «делу Руби». Следствие обвиняло его в интимной связи с несовершеннолетней марокканкой Каримой эль-Маруг по прозвищу «Руби» и в организации знаменитых секс-вечеринок «бунга-бунга» с ее участием на вилле экс-премьера под Миланом. А ранее он получал четырехлетний срок за финансовые махинации. Но в итоге за решеткой он не провел ни дня - согласно итальянскому законодательству, осужденный, если ему более 70 лет, может рассчитывать на замену тюремного заключения домашним арестом.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони - ветеран не только итальянской политики, но и судебных процессов Фото: REUTERS

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Южная Корея славится не только бытовой техникой, своим экономическим чудом и специфической поп музыкой, но и громкими процессами над бывшими и действующими главами государства.

В 2017 году, через три недели после импичмента, уже бывшая президент Республики Пак Кын Хе была арестована по обвинениям в коррупции, злоупотреблении властью, давлении на бизнес и разглашении государственных секретов.

По итогам судебных разбирательств в 2018 году она была приговорена к 25 годам тюрьмы и штрафу в 17,8 миллионов долларов США.

Пак Кын Хе была арестована по обвинениям в коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пак Кын Хе - далеко не первый руководитель южнокорейского государства, власть которого закончилась на нарах. В 1996 году шестой президент Ро Дэ У (1988—1993) получил 22 года за мздоимство. Его предшественник, Чон Ду Хван (1980-1988), и вовсе был приговорен к смертной казни за коррупцию. Правда позднее оба высокопоставленных заключенных были амнистированы.

Более трагично сложилась судьба 9-го президента - Но Му Хёна (2003-2008) — в 2009 году после обвинений в получении взятки в 5 миллионов долларов он покончил жизнь самоубийством, прыгнув с обрыва.

КОТ-Д’ИВУАР

Президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо правил страной 10 лет, по африканским меркам — один миг. Мог бы сидеть в президентском кресле и дальше, но итоги выборов 2010 года оказались не в его пользу — победил его соперник, заместитель директора-распорядителя МВФ и бывший премьер-министр страны, Алассан Уаттара.

Гбагбо результатов, естественно не признал, и в стране разгорелся вооруженный конфликт.

11 апреля 2011 года Гбагбо был захвачен французским спецназом и передан сторонникам Уаттара, а уже в ноябре того же года экс-президент был доставлен в Гаагу, где предстал перед Международным уголовным судом. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечества, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Кот-д’Ивуаре (2010—2011). Формально он стал первым действующим главой государства, который лично предстал перед судом в Гааге. Но громкое разбирательство в итоге кончилось ничем - 15 января 2019 года Лоран Гбагбо был оправдан МУС и остался жить в Бельгии.

Президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо правил страной 10 лет, по африканским меркам — один миг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БРАЗИЛИЯ

Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва был одним из самых популярных политиков за всю историю этой южноамериканской страны, пока не выяснилось, что он нечист на руку. Возглавлявший страну с 2003 по 2011 годы да Силва, все это время пекся не только о простом народе: на взятках, откатах и отмывании денег руководство государственной нефтяной компании Petrobras заработало под 4 млрд долларов. Этими деньгами топ-менеджеры делились с главой государства, который ставил их «на нефтянку».

В 2016-м да Силву признали виновным в коррупции, приговорив его к 9,5 годам тюрьмы. Правда, отсидел он только год и 7 месяцев. Но тот скандал больно ударил и по давней соратнице да Силвы Дилме Русеф, которая стала президентом после него. На волне коррупционного скандала ей объявили импичмент и отстранили от власти.

Сейчас Лулу да Силве 75 лет, но уходить на покой он не собирается – видимо, отдохнул в тюрьме. В этом году в Бразилии президентские выборы, и, по данным соцопросов, у экс-главы государства неплохие шансы вернуться в президентское кресло. Правда, пока юристы не решили, законно ли вообще его участие в новых выборах.

Сейчас Лулу да Силве 75 лет, но уходить на покой он не собирается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРУ

Скандал вокруг Petrobras сотряс всю Латинскую Америку. Как выяснилось, подрядчики нефтяного гиганта тоже не стеснялись предлагать политикам деньги. Одним из тех, кто пошел на такое взаимовыгодное сотрудничество, был бывший президент (2001-2006) Перу Алехандро Толедо. Расследование зашло очень далеко, и суд выписал ордер на его арест. Только вот к тому моменту Толедо спокойно жил себе в Париже, откуда гневно отвергал все обвинения.

Алехандро Толедо Фото: EAST NEWS

А вот до его предшественника Альберто Фухимори перуанская фемида все-таки добралась. В 2000 году, когда Фухимори был действующим главой государства, его обвинили в коррупции. Он, как водится, тоже сбежал из страны – в Японию. Оттуда он прислал по факсу бумагу, мол, не президент я вам больше. Когда Токио все-таки экстрадировал Фухимори в Перу, обвинения против уже бывшего президента стали множиться, дошло до создания специальных «эскадронов смерти» и принудительной стерилизации бедняков. В итоге обвинений набралось на 25 лет тюрьмы.

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