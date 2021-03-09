«Без фотошопа и фильтров»: Жена Николаева выложила честное фото помолодевшей Пугачевой

В этом году Пугачева отмечала праздник «желтых цветов» в компании семьи Игоря Николаева, певицы Жасмин и звезды шансона Елены Север Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 16 лет Алла Пугачева придумала праздник «желтых цветов». Его Примадонна и ее друзья отмечают в первое воскресенье марта. По традиции в этот день Алле Борисовне дарят желтые цветы. Потом следует банкет, где гости травят байки, а после певица и ее друзья завершают вечер фразой : «Весну разрешаем»!

В этом году Пугачева отмечала праздник «желтых цветов» в компании семьи Игоря Николаева, певицы Жасмин и звезды шансона Елены Север.

- С Первым воскресеньем Весны!!! Праздник желтых цветов от великолепной Аллы. Поздравляю Вас, Алла Борисовна! Разрешайте весну уже поскорее, пожалуйста, чтобы снег ушел и она вступила в свои права! Очень нам нужна Весна!!!-написала в своём Инстаграме жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

А подписчики Юлии обсудили ее фото с Пугачевой. Мол, молодцы, что не побоялись выложить фото без фотошопа и фильтров.

Алла Борисовна и правда чудесно выглядит в свои 71.

Косметолог Марта Орлова считает, что над обликом звезды колдуют лучшие специалисты.

- Алла Борисовна сделала в своей жизни много операций и эстетических процедур,-считает косметолог. -Стоит признать, что она выглядит весьма молодо и привлекательно для своих лет. Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была, уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и «усадки» тканей, - предположила Орлова.