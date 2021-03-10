Дорогой Михаил Сергеевич: какую зарплату получал президент СССР и какая пенсия у него сейчас

Страна обеспечивала и поездки с мужем-президентом, и охрану первой леди СССР. Фото: Людмила ПАХОМОВА/ТАСС

2 марта исполнилось 90 лет бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву. Он занял этот пост в марте 1985-го. И, конечно, он получал положенную генсеку зарплату - 800 рублей в месяц. Разумеется, имел машины с охраной. А также особняк на улице Косыгина, 10, в Москве и госдачу «Барвиха-4» в Подмосковных Раздорах (с 1986 по 1991 год).

Это первый документ, в мае 1990-го определивший, как страна заботится о президенте. Фото: Копия документа предоставлена Российским госархивом новейшей истории (РГАНИ)

Спецстатья в госбюджете

Но 5 лет спустя, в марте 1990-го, Горбачев стал уже Президентом СССР. Притом постановление Верховного Совета об обеспечении, обслуживании и охране Президента Советского Союза было принято не сразу, а пару месяцев спустя - в мае 1990-го.

Понятно, что эти месяцы Михаил Сергеевич не сидел на макаронах и домашних закрутках своей супруги Раисы Максимовны. И не ездил в Кремль с 5-го километра Рублево-Успенского шоссе на автобусе. Но небывалую для Советского Союза должность надо было еще документально и финансово зафиксировать.

Итак, что же об этом говорилось в документе (подписанном председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым)?

Ключевые вещи указаны сразу же - в пункте № 1:

- зарплата в размере 4 тысяч рублей в месяц, облагаемая налогом;

- на период пребывания на посту Президента СССР - резиденции в Подмосковье и Крыму (Форос. - Ред.), служебная квартира в Москве;

- специально оборудованные самолеты и вертолеты;

- автотранспорт спецназначения.

Охрана президента возлагалась на КГБ СССР (то же 9-е управление, что охраняло Горбачева и в качестве генсека).

Ну а расходы на представительские цели и в стране, и за рубежом были предложены «в рамках общепринятых международных норм за счет госбюджета СССР».

В пункте № 2 указывалось, что «охрана и транспортное обслуживание супруги и семьи президента обеспечиваются Комитетом госбезопасности Советского Союза».

В третьем пункте речь шла о будущем, тогда никто и представить не мог, насколько близком, - о пенсии. После ухода Президента СССР в отставку ему пожизненно устанавливалась пенсия 1500 рублей в месяц. А также гарантировалась госдача с необходимым обслуживанием, охраной и транспортом.

Совету Министров СССР в заключительном пункте № 4 вменялось в обязанность предусмотреть начиная с 1991 года специальную статью в госбюджете страны по финансированию президентской деятельности.

Дочь за отца не охраняют?

Однако уже в начале 1991-го произошла денежная реформа Павлова. В стране поползла инфляция. И Верховный Совет СССР принимает новое постановление.

В нем зарплата Президента Советского Союза обозначается в 50 тысяч рублей в год. Вместо «квартиры в Москве» зафиксирована «квартира в Кремле» и «резиденции» с оплатой их содержания и обслуживания за госсчет.

Характерны правки, сделанные в проекте постановления.

Первоначально предполагалось предоставить президенту два самолета и два вертолета ВВС со спецсвязью, но числительное «два» было вычеркнуто. А вот три автомобиля, также обслуживаемых за госсчет, в окончательном варианте постановления остались.

Пункт № 3 сформулирован более кратко, чем годом ранее: «Предоставить в распоряжение президента представительский фонд в соврублях и валюте».

Интересное уточнение появилось в пункте № 4. В госбюджете СССР отдельной строкой проходило содержание не только главы государства, но и Президентского совета, причем «на основе предложений самого президента».

Появился и пункт № 5. Но в итоге он вовсе был вычеркнут. Почему? Судите сами - вот как он первоначально записан:

«Транспортное обслуживание членов семьи Президента СССР (кроме супруги) во время как официальных, так и частных поездок, расходы по отдыху, оплата квартиры в Москве и прочие расходы семьи Президента СССР, не связанные с исполнением государственных и представительских функций, оплачиваются за счет личных средств президента».

То есть, если бы этот пункт остался, Раиса Максимовна как жена Михаила Сергеевича продолжала бы и далее сопровождать его во всех многочисленных загранпоездках, как и в поездках на отдых, за госсчет (впрочем, подобное практиковалось во многих странах). А вот уже за поездки дочери, 34-летней тогда Ирины, или внучек Ксюши и Насти пришлось бы Горбачевым платить из своих.

Удивительно, но с планируемой пенсией произошло непонятное снижение - при уходе с поста президента Горбачеву полагалось уже не 18 000 рублей в год, а почему-то 15 000 (и это при растущей инфляции!). А вот госдача с обслуживанием, транспорт и охрана сохранялись в прежних рамках.

«Подарок» от республик

21 декабря 1991 года, за четыре дня до того, как Горбачев официально сложил с себя обязанности главы СССР, лидеры 11 бывших советских республик, которые все, за исключением руководителя Белоруссии Шушкевича, уже именовались президентами своих стран, подписали Решение Совета глав государств.

Этим документом они устанавливали Горбачеву пожизненную ежемесячную пенсию «в размере последнего должностного оклада». Экс-президенту и членам его семьи гарантировали пожизненное медобеспечение. Для личной охраны и обслуживания выделялось 20 человек из числа сотрудников Главного управления охраны РСФСР.

Горбачеву также предоставлялась в пожизненное пользование госдача. И закреплялись персональное авто «ЗИЛ-115» и машина «ГАЗ-31» для хозобслуживания.

Впрочем, с себя всю ответственность главы 10 из 11 республик с явным чувством облегчения тут же сняли, записав: «Решение этих вопросов берет на себя правительство РСФСР».

Менее чем через 3 года после отставки Горбачева президент Ельцин подписал распоряжение о достойном пенсионном обеспечении экс-лидера страны. Фото: Копия документа предоставлена Российским госархивом новейшей истории (РГАНИ)

800 тысяч рублей в месяц?

Но в начале 90-х в бывшем СССР все быстро менялось и обесценивалось. Однажды Горбачев обмолвился, что его пенсия в пересчете на валюту скатилась... к 4 долларам. Потому Президент России Борис Ельцин в сентябре 1994-го специальным распоряжением «О материальном обеспечении М. С. Горбачева» установил, что ежемесячное матобеспечение бывшего главы СССР должно составлять 40 минимальных размеров государственной пенсии по старости, составлявшей 78 200 рублей, в переводе на валюту это 33 доллара.

То есть персональная пенсия Горбачева тогда должна была составлять 3,1 миллиона рублей, или 1,3 тысячи долларов. Расходы возлагались на федеральный бюджет.

В последующем схема материальной господдержки бывшего Президента СССР со стороны Российского государства, как сообщалось, почти не менялась.

(Фото прилагаются, в том числе зарплатная ведомость за 1991 год.)

Зарплатная ведомость Михаила Горбачева за 1991 год, из которой видно, сколько он получал на руки, какую матпомощь выплатили перед отпуском в августе... Фото: Копия документа предоставлена Российским госархивом новейшей истории (РГАНИ)

Исходя из этого, сегодня персональная пенсия Михаила Горбачева должна составлять около 400 тысяч рублей (минимальная пенсия в стране - 10 022 руб.). Но если учесть, что в Москве минимальная пенсия (с городской доплатой) существенно выше - 20 222 руб., то, вероятно, бывший глава СССР может получать более 800 тысяч рублей в месяц.