У вдовы Александра Абдулова Юлии Мешиной появился жених

После смерти мужа Юлия посвятила себя воспитанию дочки. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Александра Абдулова нет уже 13 лет, но остались работы и его продолжение, его кровь - дочка Женечка. В марте единственной дочке актера исполнится 14 лет. Ее воспитывает вдова Абдулова, 45-летняя Юлия. Мы узнали, как живут наследница знаменитого актера и его вдова.

Бурное прошлое

Абдулова друзья называли «вечным двигателем». Реактивным он был не только в работе, но и в личной жизни. После развода c Ириной Алферовой Александр продолжал метаться в поисках «своей женщины». Справиться с его жгучим темпераментом оказалось под силу только эффектной брюнетке Юлии Мешиной, ставшей его второй женой.

Как и у Абдулова, у Юлии до встречи с ним была довольно бурная личная жизнь. Приехав в Москву, она быстро попала в столичный бомонд. Ввела ее в круги элитной тусовки в начале 2000-х бизнес-леди Ирина Луговая, которая рассказывала журналистам, что это она устроила

Юлию на работу в офис к Шабтаю Калмановичу, меценату и миллионеру, тогдашнему продюсеру Земфиры.

В 2001 году Юлия встречалась с певцом Сергеем Трофимовым. Он был женат вторым браком, но разрывался между Юлей и законной супругой. Именно Юлии он посвятил свою композицию «Снегири». Трофимов расстался с женой, но и с Юлией не сложилось. Они прекратили общение. А Мешина познакомилась с Алексеем Игнатенко, молодым состоятельным бизнесменом, сыном гендиректора агентства ИТАР-ТАСС Виталия Игнатенко. В 2002 году они сыграли свадьбу, но брак просуществовал три года. Так вышло, что муж Юлии сам и познакомил супругу с харизматичным Абдуловым на одном из кинофестивалей. Роман развивался стремительно. Она была замужем, он - в отношениях, но разорвать связь были не в силах.

Александр Абдулов умер от рака, когда его дочке Жене было 9 месяцев. Фото: Геннадий УСОЕВ/Global Look Press

Короткий брак и долгое горе

В 2006 году Абдулов и Юлия оформили отношения. А через год у них родилась дочь Евгения. Девочке было девять месяцев, когда актер скончался от рака. Юлия стала вдовой в 32 года. Признавалась, что пережить смерть любимого человека ей было очень сложно. Держать себя в руках приходилось только ради дочки. «Я медленно сходила с ума», - вспоминала тот период Юлия Абдулова, говоря, что от горя и ощущения безысходности чуть не спилась.

Дочка актера Женя выросла в миловидную девушку. Учится в обычной, не элитной, московской школе. Не отличница. Знаменитого папу она совсем не помнит, но в доме его портреты, и ей много о нем рассказывает мама.

Женя посещала театральную студию, участвовала в детских спектаклях. Несколько лет назад бывший худрук «Ленкома» Марк Захаров предлагал Жене роль в театральном спектакле «Королевские игры» - она должна была выйти в финале и сказать одну фразу. Долго репетировала, но потом резко отказалась. Позже сыграла в фильме Аллы Суриковой (у которой снимался Абдулов) «Любовь и сакс». Сейчас, как говорят знакомые, становиться актрисой

Женя расхотела, но пока еще не определилась, кем она хочет быть.

- Женя очень похожа на бабушку, маму Александра, Людмилу. И, конечно, на Сашу, - сказал «КП» продюсер Арсен Адомян, друг Абдулова. - Не знаю, будет ли у нее актерство профессией или нет. Сейчас она восьмой класс заканчивает.

Мы всегда помним Сашу. И всегда все вместе встречаемся на день смерти и день его рождения. Никаких других слов нет, только благодарность Юле за ту память, которую она хранит о Саше, за то, что она делала все это время. Юля и Женя живут на улице Гиляровского в квартире Саши, в которой Юля все оставила так, как было при нем. Она не пиарится на имени Саши, не участвует в скандальных шоу. Бережно относится к его памяти.

Женя растет настоящей красавицей, но станет ли она актрисой - неизвестно. Фото: abdulova_zhenya/Instagram

Сохранила дом

Сейчас Юлия, по данным СМИ, работает в компании, оказывающей медицинские услуги, - помогает клиентам подобрать клинику или врача в России и за границей. После смерти мужа вдове пришлось долго разбираться с наследством. Брат Абдулова Роберт претендовал на имущество актера. Юлия добилась, чтобы московская квартира и дом во Внукове остались неразделенными и непроданными. А Роберту она выплатила 800 тысяч долларов. Деньги помогли собрать друзья Абдулова.

- У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича, - рассказал знакомый семьи. - Бизнесмены выкупили эти доли у вдовы. Так они ей собрали нужную сумму. Первое время друзья помогали вдове с дочкой финансово, Юля не работала. Есть пенсия по потере кормильца, которая перечисляется дочке Жене на книжку, - она идет на оплату коммунальных услуг.

Юлия Абдулова стала владелицей квартиры актера в Москве на улице Гиляровского площадью 105 кв. м и загородного дома во Внукове на 25 сотках (оценивается примерно в 3 миллиона долларов). С ее слов, загородный дом она сохранила для дочки. Даже продала драгоценности, чтобы содержать недвижимость.

Новый мужчина

Юлия всегда говорила, что не собирается снова выходить замуж. Абдулов задал слишком высокую планку, и заменить его трудно. Однако соседи по загородному дому уже заметили, что рядом с ней появился постоянный мужчина, судя по всему, не просто обычный друг. Во дворе ее дома теперь часто стоят две машины. Одна - Юлина, а вторая, Range Rover, - ее спутника. Некоторым она представила своего мужчину. Его имя Юрий Подольский. Рассказывают, он работает в сфере массмедиа, связан с телевидением. На несколько лет старше Юлии.

- С этим мужчиной Юлия приезжает на дачу, он остается у нее ночевать, живет в ее доме, - рассказали «КП» соседи. - Они вместе отдыхали. Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь.

КСТАТИ

Хваталась за любую работу

Мы попытались выяснить подробности жизни Юлии у нее самой.

- Юлия, говорят, что у вас появился любимый мужчина? - спрашиваю вдову.

- Мне сейчас неудобно говорить, я не в Москве, на отдыхе. У меня в жизни все хорошо, - вдова Абдулова поспешила закончить разговор.

- Юлия пока не хочет общаться с журналистами. Если решит - сообщит, - рассказала «КП» ее подруга Ирина Дмитракова. - Она вообще не хочет никакого внимания. Не медийный человек.

- Писали, друзья Абдулова ей помогают, так что она могла не работать…

- Первое время друзья помогали. Но имеются в виду первые годы, когда она растерялась, как любая женщина в такой ситуации. Потом она какое-то время искала любую работу, хоть менеджером, хоть администратором, потому что надо было дочь содержать. Но то, что Юля сейчас работает, - это однозначно. Вы что думаете, ее кто-то содержит? Нет.