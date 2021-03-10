Режиссер фильма «Пальма» Александр Домогаров-младший: Люди думают, что спасают собаку, а это собака спасает людей

Пальма становится для девятилетнего Коли лучшим другом. Фото: Кинокомпания «Марс Медиа»

Сегодня сложно себе представить историю из СМИ, которая взбудоражила бы всю страну и спровоцировала писать письма в редакцию мешками. В СССР такое было возможно. В 1976 году спецкор «Комсомолки» Юрий Рост опубликовал небольшую заметку «Два года ждет», посвященную овчарке Пальме, хозяин которой улетел домой и не смог посадить ее на борт. Как понятно из заголовка, верная собака просидела в ожидании хозяина аэропорту два года. Он так и не вернулся, а она жила возле взлетной полосы, вскакивая на приземление каждого Ила. Спустя 45 лет эту потрясающую историю все же решили экранизировать. Фильм «Пальма» снял молодой режиссер Александр Домогаров-младший, пришедший в студию Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru), чтобы вспомнить, как снималась картина, которая выходит на большие экраны 18 марта.

- Александр, почему именно история Пальмы вас вдохновила? Публикация в «КП» вышла аж за 13 лет до вашего рождения.

- У папы (тот самый Александр Домогаров) на странице в Фейсбуке я прочитал статью, которая была в «Комсомолке». Он ее просто перепостил. Я загорелся, сразу позвонил знакомому продюсеру Кристине Рейлян и сказал: «Слушай, это была бы крутая история для кино! Как ты думаешь?» Она сказала: «Ну да. Но такой фильм уже был…» (картина «На привязи у взлетной полосы» 1988 года). А я говорю: «Но это же наша история, реальная. Почему бы не снять современную версию?». Так и завертелось.

В фильме заметка в «Комсомолке» называется «На привязи у взлетной полосы» - по названию советского фильма. Фото: Кинокомпания «Марс Медиа»

- Работа с собакой - это сложно?

- Непросто, но нам очень повезло. Мы выбрали собаку по фотографии, потом нам записали видеопробы. Затем мы отобрали несколько собак, которых нам привезли смотреть. И практически сразу - овчарку Лили. Было понятно, что эта собака эмоциональная, и она даст хороший крупный план.

- Чем она так понравилась вам?

- Меня сразу зацепили грустные глаза, с которыми она появилась. По сути это собака диванная. Во время первой встречи Лили лениво вышла из будки и обалдела, что на нее все смотрят. Мне говорят: «Что ты хочешь, Саша?» Я говорю: «Хочу глаза посмотреть». Дали команду, и она так голову опустила, что мы поняли - все. Практически сразу и утвердили.

Смешная собака. Нам запрещали ее трогать на съемках. Но как снимать кино про собаку, не играя с ней? Поэтому, как только дрессировщик отворачивался, мы сразу же с собакой обнимались и целовались. Для съемок Лили была хорошо обучена: могла сто метров пробежать из одной точки в другую и встать на определенную метку, работая на камеру.

- Чем отличается сюжет картины от реальной истории?

- Мы многое поменяли. Не смогли удостовериться в определенных фактах, нашли только оригинал старой статьи «Комсомолки». В итоге, кроме самой собаки, что ждет хозяина на взлетной полосе, от реальной истории ничего не осталось. Ну, пилот еще (Юрию Росту историю про Пальму рассказал очевидец Вячеслав Валентэй - человек героической судьбы, летчик, фронтовик, побывавший в плену у немцев и бежавший из концлагеря Дахау. - Авт.). Есть даже привет советской картине. У нас газетная статья, которая была в «Комсомолке», называется «На привязи у взлетной полосы» (по названию советского фильма). Нам кажется, что это важно.

В основе картины - реальная история собаки, ждавшей своего хозяина и встречавшей каждый самолет. Фото: Кинокомпания «Марс Медиа»

- В чем тогда ваша режиссерская идея?

- Я ее взял взаймы. Есть такой американский фильм - «Фаворит» (2003), он сделан по одноименной книге Лауры Хилленбранд. В этой картине все спасали коня, а в итоге конь спас всех героев. И это 100% то, что мне хотелось показать в «Пальме»: все спасают собаку, а на самом деле собака спасает семью. Фильм точно об этом. Эффект бумеранга. Это добрая история для всей семьи.

- Наверняка работу начнут сравнивать с более известными драмами «Хатико» и «Белый Бим Черное Ухо».

- Я бы не сравнивал ни эту, ни другую картину с нашим фильмом. «Пальма» прежде всего про людей - сын принимает отца, отец обретает сына, и помогает в этом верная собака, для которой мальчик становится лучшим другом.

- Сами больше любите кошек или собак?

- Я абсолютный собачник по семейным обстоятельствам, мне просто не оставляли выбора. И мама, и папа - собачники. Я родился, а дома уже был пес Найк, который меня ревновал к родителям. Он даже меня укусил один раз, потому что я у него отбирал еду из миски и дергал за хвост, как мама потом рассказывала. Все наши собаки были безумно преданными.

Когда умирала одна из них, она дожидалась маму, та была на работе. И не могла уйти без нее. Я просто не знал, что делать. Было воскресенье. Понятно, что вот-вот она скончается, ветеринар попросту не успеет доехать. И она ждала. Как только мама вошла в квартиру, собака заснула мирным сном.

Режиссер Александр Домогаров-младший сам - владелец двух собак. Фото: Кинокомпания «Марс Медиа»

- «Пальма» может повлиять на людей, как считаете?

- Хотелось бы. Вот у меня есть один кадр в фильме, который я сам до сих пор не понимаю. Когда в редакцию «КП» прислали мешок писем Пальме, что ее готовы забрать, что звонили во «Внуково», спрашивали, как у нее дела, интересовались, приехал ли хозяин. Всей страной! Такое ощущение, что раньше люди были более едины, чем сейчас. Надеюсь, что это не так. Юрий Рост тогда помог одной собаке стать известной. Сейчас то же самое тоже можно сделать, технически это даже проще. Пишешь пост в интернете - его обязательно подхватят. Создавая картину, мы думали о том, что необязательно платить большие деньги за собак - можно осчастливить тех, кто живет в приюте или на улице. И многие берут! У меня вот две собаки, может быть, после выхода картины появится еще одна.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Овчарка Пальма расстается с хозяином, Игорем Польским (Ян Цапник): верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Она беззаветно ждет его. Параллельно с этим девятилетний Коля (Леонид Басов) теряет маму и переезжает к отцу - пилоту Вячеславу Лазареву (Виктор Добронравов), который работает в том самом аэропорте, где живет собака. Пальма становится для мальчика лучшим другом и родственной душой. Пока в определенный момент хозяин овчарки не возвращается...