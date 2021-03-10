Русские робинзоны: шесть лет в ледяном аду

Хуже Шпицбергена, наверное, только Антарктида.
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Продолжение. Часть 1.
Со времен выхода в свет книги Даниеля Дефо о Робинзоне Крузо сотни моряков так или иначе оказывались на необитаемых островах. Но по сей день нет в истории путешествий более удивительного примера выживания, нежели шесть лет, проведенных русскими поморами на Шпицбергене, наименее приспособленном месте для жизни в мире.
Хуже Шпицбергена, наверное, только Антарктида. Восемь месяцев зимы с морозами ниже 30 градусов, почти полгода - полярная ночь, практически отсутствует растительность, зато полно белых медведей, самых опасных хищников на Земле.
Стараясь колонизировать архипелаг, Норвегия в ХVIII веке призывала добровольцев за деньги и преступников за прощение... Но никто не купился. Слишком недружелюбными казались острова. Никто не верил, что в ледяном аду можно выжить хотя бы год…
Тем не менее русские неоднократно на Шпицберген ходили бить моржей, тюленей и китов. И даже зимовали. Для этого привозили с собой строевой лес и возводили избы. На полярную ночь оставались, конечно, во всеоружии - с изрядным запасом оружия и других припасов. Но чтобы войти в шестилетнюю зимовку с 12 патронами и мешочком муки - это, конечно, фантастика…
На исходе лета 1743 года артель из 14 жителей поселка Мезень, что под Архангельском, отправилась на промысел к Груманту (так поморы называли Шпицберген). Добрый карбас, способный поднять до трех тонн, вел опытный кормщик Алексей Химков.
Через неделю показался архипелаг, но сильный ветер отнес судно к восточному побережью. В трех верстах от берега, напротив острова Малый Берун (ныне - остров Эдж), карбас прочно застрял во льдах...
К берегу отправилась четверка разведчиков во главе с Химковым. Они знали, что где-то сохранилась старая изба промысловиков, которую нужно было проверить - вдруг придется зазимовать. Кроме Алексея в путь отправились его родственник Иван Химков, Степан Шарапов и Федор Веригин. Все взрослые (от 40 до 50 лет) опытные промысловики, много чего повидавшие, мало чего боявшиеся.
Шли налегке - на сутки же всего отлучались - с минимальным набором выживания: топор, ружьишко с 12 зарядами, 10 кило муки, четыре ножа, огниво, котелок да немного табаку.
К вечеру избу нашли - довольно большую и крепкую. Растопили печь, собрали скромный ужин и легли спать под завывания занимавшейся бури. А утром, вернувшись на берег, застыли от ужаса. Перед ними лежала чистая вода до самого горизонта: за ночь ветер разломал льды и унес их далеко в открытое море. Но вместе с ними навсегда сгинул и карбас с десятью моряками.
Шесть лет пробыли на Груманте Алексей и Иван Химковы, Федор Веригин и Степан Шарапов. Фото: Студия Диафильм/Youtube
Времени долго оплакивать участь друзей не было - нужно было думать о живых. Поморы в тот же день принялись обустраивать свой - теперь уже обитаемый - остров.
Сначала занялись бытом - починили избу, забили мхом щели, обмазали печь глиной, найденной неподалеку (она же позже пригодилась для создания посуды и светильников).
Запаслись дровами. И хотя ни единого дерева на всем архипелаге не росло, море пришло на выручку: периодически выбрасывало на берег «плавник» - обломки кораблей и деревьев, унесенных с материка.
Параллельно добывали пропитание. Двенадцатью зарядами подстрелили двенадцать же диких оленей - благо стада бродили по территории. Навялили и закоптили мяса впрок.
На первые месяц-два и кров, и стол был обеспечен. Но что дальше? Патроны кончились, а значит, рано или поздно грозил голод.
Но не просты были наши мужики. Из плавника наделали рогатин - да таких удачных, что именно ими завалили за все время десяток медведей (причем девять напали первыми).
Но рогатина - средство ближнего боя, на оленя с ней не пойдешь. Тут море опять расщедрилось - принесло вырванную с корнями ель. И один из корней оказался идеальной заготовкой для лука. Тетиву сварганили из медвежьих жил, стрелы - из прямых еловых ветвей, оперение - из птичьих перьев, а наконечники - из заточенных гвоздей разбитого ящика (тоже морской подарок)...
Тренировались в стрельбе ежедневно и вскоре начали бить птиц влет и песцов на бегу! А еще - оленей с тюленями - с изрядного расстояния. Из их шкур делали себе постель, одежду, обувь. Ну и заготавливали на будущее, веря, что когда-нибудь с острова спасутся - не с пустыми же руками возвращаться домой!
Каждый день полярники что-то мастерили, придумывали... В итоге освоили даже кузнечное дело!
Молот сделали из найденного корабельного крюка, вместо наковальни приспособили большой камень. Ковали наконечники для стрел и рогатин. Чем держали раскаленное железо? А самодельными щипцами из оленьих рогов... Освоили и тонкую работу по металлу, точив из проволоки полноценные иглы - с ушками, пробитыми острием ножа: не каждый мастер на материке с таким справится.
В заботах проходили как короткое лето, так и долгая зима. Когда Господь и погода позволяли, робинзоны охотились и собирали птичьи яйца, преодолевая десятки километров в день. Если же вьюга запирала в четырех стенах - шили одежду, обрабатывали шкуры, создавали новое оружие, плели веревки... даже резьбой по дереву и кости занимались! В доме никогда не гас свет - поморы изготовили несколько жировых ламп (хитрых - пожаробезопасных!), правда, ради этого пришлось почти все рубахи и портки распустить на фитили.
Короче, без дела не сидели ни единого дня. Разве что по великим церковным праздникам давали себе малую слабину. Но и посты соблюдали, для чего аккуратно вели календарь. В конце изоляции оказалось, что ошиблись зимовщики за все годы всего на пару дней!
Любой аспект жизни на острове зимовщики старались продумать и воплотить как можно эффективнее. Собственно, именно это и помогло победить им главного врага. Более морозов, тоски, полярной тьмы и голода угрожала им цинга. Отсутствие витаминов и зелени приводило сначала к слабости, затем к выпадению зубов, язвам, в конечном итоге - к смерти. Витамины мудрые поморы по крупицам добывали так: ели сырое мясо, пили еще теплую оленью кровь, употребляли в свежем и квашеном виде растущую на острове ложечную травку (Cochlearia). А главное - не позволяли себе сидеть на месте, несмотря даже на сильную слабость. Они еще на Большой земле осознали простое правило: движение - жизнь. И только Федор Веригин нарушал простые заповеди, за что поплатился жизнью. Оленью кровь пить отказывался, траву не переносил, предпочитал отлеживаться в теплой хижине. С каждым годом ему становилось все хуже и хуже. В последние месяцы он не в силах был даже поднести руку ко рту - товарищи кормили его, как младенца...
В то же время Химковы и Шарапов, не давая себе спуску, не только выжили, но и достигли удивительной физической формы: играючи могли догнать оленя или песца! Иван, кстати, по возвращении на Большую землю на спор обогнал скаковую лошадь (тут видна параллель с прообразом Робинзона Александром Селькирком - тот за время жизни на острове научился догонять диких коз).
После кончины Федора поморы сильно упали духом. Годы бесконечного ожидания, потеря товарища... Они уже начали сомневаться, что когда-нибудь вернутся домой... Но недаром говорят, что самый темный час бывает перед рассветом!
15 августа 1749 года поморы наконец увидели парус и подпалили давно готовые сигнальные костры. С судна спустили шлюпку... Северная робинзонада, продлившаяся 75 месяцев, счастливо завершилась!
В одетых в шкуры заросших людях кормщик Амос Корнилов с трудом признал своих старых знакомых, которых давно уже заочно похоронил. Робинзоны уговорили Амоса отказаться от промысла и доставить их домой, посулив достаточно неплохую по тем временам сумму - 80 рублей. Причем деньги у них имелись - на карбас выжившие моряки погрузили 50 пудов оленьего сала, большие тюки кожи, медвежьи шкуры, песцовые меха - как белые, так и черные. Забрали островитяне с собой и нехитрый скарб - лук, стрелы, рогатины - вплоть до самодельных иголок.
Возможно, подвиг первых русских полярников так бы и затерялся в истории, если бы не граф Шувалов, отвечавший за архангельские земли. Узнав об этой фантастической истории, он поручил проверить ее достоверность петербургскому академику Ле Руа. Ради этого в столицу даже доставили кое-кого из зимовщиков. В итоге в 1766 году в Петербурге вышла повесть «Приключения четырех российских матросов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили». Правда, сначала на французском, затем - на немецком и лишь в 1772 году - на русском.
В послесловии архангельский чиновник Вернизобер сравнил повесть Ле Руа с классической книгой Дефо: «Англичанин сообщил нам баснословную историю Робинзона Крузо. Но эта история реальная и действительная. События первой разворачивались в жаркой стране, наши же матросы пережили их в глубине Севера, на 77-м с половиной градусе. Англичанин мог приготовить пунш из винограда, произрастающего на его острове. Наши же бедные, несчастные, но твердые духом русские довольствовались водой…».
Действительно, условия, в которых выживали русские робинзоны, не идут ни в какое сравнение с литературным райским островом. Тем не менее в обеих историях есть один главный момент. И фантастический Робинзон Крузо, и реальные поморы заслужили жизнь тяжким, ежедневным трудом. Да еще этим же трудом и разбогатели по возвращении.
Русские герои на практике подтвердили универсальное правило выживания в самых сложных условиях - не жалеть себя, не падать духом, надеяться на лучшее и работать-работать-работать.
Бесспорно, эта история абсолютно кинематографична, однако на ее основе был снят всего один фильм - «Море студеное» 1954 года. Фото: Кадр из фильма
КСТАТИ
Бесспорно, эта история абсолютно кинематографична, однако на ее основе был снят всего один фильм - «Море студеное» 1954 года.
Алексея Химкова играет там маститый Николай Крючков, а невесту Степана Шарапова - молодая начинающая актриса Эльза Леждей. Та самая, которая позже станет настоящей звездой сериала «Следствие ведут знатоки» в качестве очаровательного криминалиста Зинаиды Кибрит.
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