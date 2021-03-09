Бери ружье, вставай на лыжи: В США объявили баснословную награду за голову снежного человека

Для многих оклахомцев йети – свой. Считается, что его много раз наблюдали в лесах на юге штата Фото: Shutterstock

Когда в январе этого года Джастин Хамфри, член нижней палаты парламента американского штата Оклахома, представил свой законопроект о введении «охотничьего сезона» на снежного человека, серьезные мужи лишь покрутили пальцем у виска и списали все на странности коллеги.

А вот в департаменте туризма штата идею восприняли на ура, подняли официальную награду за поимку мифического существа сразу с 25 000 долларов до 2,1 миллионов, и сейчас готовятся наладить выпуск ежегодных разрешений на выслеживание снежного человека для охотников, увлекающихся поимкой монстра.

Разумеется, дело не в том, что власти штата так хотят верить в то, что по оклахомским лесам бродят представители другой эволюционной ветки человека разумного. Законодатели рассчитывают, что выдача официального документа, подтверждающего участие в погоне за йети, привлечет в край новых туристов, утверждает The Sun со ссылкой на телеканал CBS.

Помимо лицензий власти хотят расширить и номенклатуру подлежащей акцизу сувенирной продукции, включая номерные знаки для автомобилей, адресные таблички и прочее.

Сам автор инициативы в ответ на критику о том, что йети - мифическое существо, сказал:

- Многие люди не верят в йети, но многие верят. Так же, как некоторые любят охотиться на оленей, а некоторые нет. В любом случае это будет отличный способ для людей насладиться нашим прекрасным краем и повеселиться.

Бигфут, также известный как Сасквоч, - мифическое млекопитающее ростом от 1,8 до 3 метров, похожее на человекообразную обезьяну и обитающее, как утверждается, в лесах Северо-Тихоокеанского региона, Южной и Северной Америки. Название свое гоминид получил из-за следов большого размера — 60 сантиметров в длину и до 20 в ширину.

Для многих оклахомцев йети – свой. Считается, что его много раз наблюдали в лесах на юге штата. Есть даже фотографии, впрочем, качество картинки там такое, что при должной фантазии разглядеть можно что угодно. Вот предприимчивые янки разглядели потенциал для бизнеса на туристах. В Оклахоме уже проходит ежегодный фестиваль снежного человека. Правда, почетный гость так ни разу и не почтил его своим присутствием.