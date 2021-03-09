Совкомбанк выдал дочерней компании Росатома ESG-кредитов на $300 млн под строительство АЭС «Аккую» в Турции

Фото из архива АО "АККУЮ НУКЛЕАР"

Совкомбанк выдал второй транш кредита в 100 млн долларов на строительство АЭС «Аккую» в Турции. Первый транш в 200 млн долларов компания-строитель АО «Аккую Нуклеар» получила в феврале 2020 года.

«Аккую» - первая в Турции атомная электростанция, ее главным акционером является российская Госкорпорация «Росатом». Станция возводится в том числе на средства ESG-кредита, на условия которого влияют выполнение заемщиком определенных экологических и социальных обязательств. Так, Совкомбанк и АО «Аккую Нуклеар» договорились о сниженной кредитной ставки, которую заемщик получает в случае соблюдения при строительстве необходимых требований по охране окружающей среды. Турецкая компания будет каждый год готовить для банка отчет, включающий данные экологического мониторинга, а также отчет о выполнении взятых на себя обязательств по охране окружающей среды и социального развития.

- Мы рады партнерству с Госкорпорацией «Росатом» в проекте АЭС «Аккую», - комментирует председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев. - Совкомбанк первым из российских банков подписал «Принципы ответственной банковской деятельности» ООН (UNEP FI) в 2019 году. В рамках Принципов крупнейшие банки мира обязались выстраивать свою стратегию в соответствии с климатическими целями ООН. Наше сотрудничество с Росатомом и АО «Аккую Нуклеар» соответствует этим целям, и Совкомбанк, и Росатом заинтересованы в развитии низкоуглеродной чистой энергетики, что соответствует Цели номер 7 «Доступная и чистая энергия».

Фото из архива АО "АККУЮ НУКЛЕАР"

АЭС «Аккую» будет обеспечивать до 10% потребности Турции в электроэнергии. После ее запуска четыре энергоблока станции начнут вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год. Этого хватит, например, чтобы на 90% покрывать энергозатраты такого большого города, как Стамбул. Станция спроектирована с учетом современных требований мирового ядерного сообщества, которые закреплены в нормах безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной консультативной группы по ядерной безопасности.

«Аккую» станет первым в мировой атомной энергетике проектом, реализующимся по модели «Build – Own – Operate» («Строй – Владей – Эксплуатируй»). АО «Аккую Нуклеар» воплощает его в жизнь от начала и до конца: компания спроектировала станцию и теперь приступает к строительству, затем станет заниматься ее обслуживанием и, в долгосрочной перспективе, выведет АЭС из эксплуатации. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Как подчеркнул заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом» Илья Ребров, при производстве атомной энергии не происходит выбросов СО2 в атмосферу. Поэтому АЭС способствует снижению объемов выбросов парниковых газов до уровней, необходимых для выполнения климатических целей Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития ООН.

- Закрепляя в условиях кредитного договора обязательства в области устойчивого развития, Госкорпорация «Росатом» на примере проекта «Аккую» демонстрирует новый уровень ответственности, который принимают на себя компании атомной отрасли в рамках участия в реализации глобальной повестки устойчивого развития, - отметил Илья Ребров. - Вместе с этим, соответствие требованиям в сфере устойчивого развития дает возможность кредитования на специальных условиях, то есть позволяет с уверенностью говорить об экономической целесообразности и преимуществах «устойчивого» финансирования. Своевременная реализация наших проектов опирается, в том числе, и на надежных финансовых партнеров, и мы рады расширению сотрудничества с Совкомбанком.