«Я – жадная стриптизерша»: Невеста сына Наташи Королевой зарабатывает больше жениха и платит за него в ресторанах

Будущая невестка Наташи Королевой зарабатывает на жизнь стриптизом. Фото: кадр видео.

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко нашел свое счастье: 19-летний Архип сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 20-летней Мелиссе. У девушки нетривиальная профессия: она – танцовщица на шесте. Впрочем, сыну стриптизера Тарзана это занятие кажется вполне обычным, поэтому ремесло будущей жены его совсем не смущает. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства. Теперь девушка мечтает о белом платье и фате новобрачной. Свадьбу, по ее словам, она хочет сыграть летом.

Звездная мама Наташа Королева признается, что с выбором сына она смирилась.

- Так ему повезло, это его судьба. Тут я не смогу ничего сделать, поверьте, - пожимает плечами певица.

Мелисса родом из Ташкента, выросла в Новокузнецке в семье домохозяйки и токаря пятого разряда. В 18 лет она отправилась покорять Москву и нашла работу в ночном клубе. Девушка – профессиональная танцовщица на пилоне (шесте). У ее пухлые накачанные губы, пятый размер груди (Мелисса уверяет, что прелести у нее свои) и длинные афролоконы. Невеста Архипа уже поселилась в доме его родителей, на третьем этаже особняка в подмосковном поселке Крекшино. Девушка делит комнату вместе с возлюбленным. Как рассказала Мелисса, все хозяйство ведет сама звездная мама, и ее в семье приняли сразу, тем более, что невеста помогает увлекающемуся танцами Архипу.

- Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте, - рассказала она.

Девушка мечтает сыграть свадьбу с сыном певицы летом. Фото: кадр видео.

Мелисса и Архип познакомились в компании общих друзей. Поначалу она не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Более того, девушка говорит, что зарабатывала гораздо больше своего бойфренда, и даже частенько платила за него в ресторане. Архип – студент второго курса Высшей школы экономики, учится на факультете востоковедения (он с детства увлекается японским языком) и только делает первые шаги в шоу-бизнесе. Так что пока он сам не зарабатывает и финансово зависит от родителей, которые платят за его обучение в вузе около 500 тысяч рублей в год. Мелисса же, по ее словам, зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей в месяц.

- Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 рублей в месяц. Я жадная стриптизерша, - рассказала девушка в в программе «Ты не поверишь!» на канале «НТВ».

Мелисса призналась, в чем секрет ее высоких доходов: работая в ночных клубах, она научилась мастерски раскручивать мужчин на деньги.

- Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки, - делится опытом труженица танцпола.

Архип подарил невесте скромное колечко с россыпью бриллиантов. Фото: кадр видео.

В ночных клубах Мелиссе приходилось много пить, но, по ее словам, к спиртному она не пристрастилась.

- Я могла выпить за ночь бутылку коньяка, а то и две, и уйти спокойненько, не шатаясь, - хвастается будущая невестка Королевой.

Именно Мелисса первой позвала 19-летнего Архипа в загс. Девушка преподнесла любимому кольцо своей бабушки, и он ответил согласием. Спустя некоторое время Архип купил скромное колечко с россыпью бриллиантов и преподнес его невесте. Знаменитые родители выбор сына одобрили. Мелисса признается, что она в восторге от папы своего жениха: Тарзан для нее – не просто коллега, а ее кумир.

- Я до сих пор шокирована. Стесняюсь что-то сказать, боюсь что-то сделать не так, - говорит девушка.

Судя по всему, после свадьбы Архипу придется искать работу, чтобы содержать семью. Его звездная мама настроена решительно: она не собирается баловать своего сына и делать ему дорогие подарки вроде машины или недвижимости. Не так давно в Инстаграме Наташа Королева объяснила, почему до сих пор не купила сыну собственную квартиру. Отвечая на вопросы поклонников в сторис, Наталья сообщила, что у Архипа пока нет собственного жилья.

- Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме!!! Романтика!, - написала певица.

Наташа Королева обожает единственного сына. Фото: Инстаграм.

Наталья также рассказала, что ее сын учится в Высшей школе экономики на факультете японистики. В свободное время он подрабатывает частными уроками японского языка. Помимо учебы Архип пробует себя на сцене в шоу-бизнесе и выступает вместе с мамой. Под псевдонимом Грек молодой человек записал несколько песен. А недавно сын артистки перепел ее знаменитый хит «Дельфин и русалка» и выпустил ремейк.