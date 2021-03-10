Псаки: овчарку Байдена не усыпят, а котов в Белом доме пока не будет

Собака президента США по кличке Мэйджор напала на сотрудника службы безопасности Белого дома. Фото: REUTERS

Чуть ли не треть планового брифинга пресс-секретаря президента США Дженнифер Псаки были посвящена скандалу, виновницей которого стала одна из овчарок главы Белого дома, пес по кличке Мэйджор.

Во время планового обхода Белого дома Мэйджор внезапно напал на сотрудника службы безопасности. Мужчине была оказана первая помощь, в вызове скорой помощи не было необходимости.

Во избежание повторения подобных инцидентов первая леди США Джилл Байден от греха подальше отправила собак к родственникам в Дэлавер.

У четы Байденов – две собаки, обе – немецкие овчарки. Псу по кличке Чемп в этом году исполняется 13 лет. Его лидеру Соединенных Штатов подарила супруга. Вторую овчарку по кличке Мэйджор Джо Байден взял из собачьего приюта. И она стала первой бездомной собакой, поселившейся в Белом доме.

Лежанку Мэйджора выставили за пределы Белого дома. Фото: REUTERS

Еще до переезда в Вашингтон Джилл Байден высказывала опасения по поводу того, как приживутся собаки в Белом доме.

- Им придется ездить на лифте, к которому они не привыкли, выходить лужайку, где за ними будет наблюдать множество людей, - переживала г-жа Байден. – Меня это очень беспокоит, потому что Чемп и Мэйджор не привыкли к такому большому количеству людей и вниманию. Раньше их никто не беспокоил.

И вот теперь все мировые новостные агентства обеспокоены судьбой президентских собак, журналисты забросали Псаки вопросами на эту тему.

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что Мэйджора усыплять не будут. И оба пса в самом скором времени вернутся в Белый дом.

Что же касается кота или кошки, которых так часто заводят в Белом доме американские президенты, Псаки ответила:

- У меня нет новостей на эту тему. Знаю, что новость про кошку порвала бы Интернет, но у меня нет никаких сведений.