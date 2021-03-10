Амурские тигры в воспитательных колониях: Юные художники из Новосибирска включились в конкурс «С чистого листа»

Несовершеннолетние осужденные включились в первый Всероссийский творческий конкурс «С чистого листа». Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Воспитанники Новосибирской воспитательной колонии пробуют себя в роли художников: ребята включились в первый Всероссийский творческий конкурс «С чистого листа». Конкурс для несовершеннолетних осужденных проводится по инициативе АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России. Ребята могут проявить свои способности в самых разных жанрах – от живописи до декоративно-прикладного искусства.

Как отмечают в ГУФСИН России по Новосибирской области, идею поучаствовать в творческом конкурсе их воспитанники восприняли с большим интересом. Ребята трудятся над своими проектами каждый день: работы нужно сдать до 30 марта, после чего конкурсное жюри подведет итоги. Инициатива и неординарное мышление в этом творческом процессе только приветствуются. Кто-то старается как можно точнее передать свои мысли, а кто-то стремится довести до идеала точность линий и цветовую композицию.

Воспитанники воспитательной колонии пробуют себя в роли художников. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Для того, чтобы воплотить свои замыслы на бумаге, требуется не просто взять в руки карандаши и краски, но и проштудировать книги. Например, одна из тем художественного конкурса – творчество Федора Достоевского и его роман «Преступление и наказание». Особой популярностью в библиотеке Новосибирской колонии пользуются книги об амурском тигре. Одно из заданий конкурса - нарисовать этих гордых животных, занесенных в Красную книгу. Желающих участвовать в этой номинации оказалось особенно много, и юные художники очень рассчитывают, что их работы смогут передать всю красоту этих замечательных зверей.

- Именно такую живую реакцию ребят мы и хотели получить, задумывая творческий конкурс, - отмечает председатель жюри творческого конкурса, художник Андрей Блиок. - Заставить задуматься и увидеть совсем другой мир – вот ключевая задача нашего проекта. И замечательно, что подростки увидели себя в этом удивительном, творческом мире.

Всероссийский социальный проект «Начни с чистого листа» проводится по инициативе АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России. Его главная цель – отвлечь воспитанников колоний от криминальной среды, помочь им проявить свои способности, реализоваться в обществе и пройти адаптацию в социуме. Финансовую поддержку проекту оказывает Фонд президентских грантов при организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Творческий конкурс среди несовершеннолетних воспитанников колоний «С чистого листа» - только первая часть проекта. В течение 2021 года воспитанников колоний ждет большая насыщенная программа. Основной частью проекта станут масштабные выездные форумы НКО в российских регионах. Тренерский состав и команда юниоров ФК «Тотем» побывают в восьми воспитательных колониях ФСИН России - Можайской, Колпинской, Новооскольской, Ижевской, Белореченской, Новосибирской, Томской и Кировоградской.