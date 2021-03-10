Владыки Севера: как США собираются выдавливать Россию из Арктики

Арктика богата природными ресурсами. Фото: Shutterstock

По мере изменения климата и исчерпания ресурсов на нашей планете разворачивается серьезная борьба за слабо освоенные ее уголки, в недрах которых все еще остаются полезные ископаемые. И, если с Антарктикой и ее международным статусом, по крайней мере пока, все понятно, то арктический пирог уже начинают делить не только расположенные в регионе державы, но и, казалось бы далекий от Большого Севера, Китай.

Стремление великих держав застолбить себе место на безлюдных ледяных и водных просторах понятно: тут и перспективнейший Северный морской путь (кратчайшая дорога из Юго-Восточной Азии в Европу), и огромные запасы драгоценных металлов и редкоземельных элементов, которые в наш электронно-цифровой век будут, пожалуй, даже поважнее нефти и газа.

Понятное дело, что смириться с тем, что все это добро окажется в чужих руках, считающие себя мировым гегемоном, США никак не могут.

Под льдами /Арктики лежат богатейшие запасы углеводородов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот и один из главных «рупоров» Вашингтона - издание The National Interest, решило на днях напомнить о правах на перспективный регион, а заодно и указать Джо Байдену на необходимость продолжать взятый еще при предыдущем президенте курс на взятие Арктики под контроль.

Если политическая администрация всегда действовала «гибридно», то Министерство обороны США раскрыло карты еще в 2019 году в опубликованной «Арктической стратегии» (Arctic Strategy), в которой основное внимание было уделено вызовам, связанным с присутствием в этом регионе России и Китая. А уже к концу того же года американские ВМС восстановили Второй флот, в зону ответственности которого входят Северная Атлантика и Арктика. Дональд Трамп прилагал немало усилий и для расширения «северного сектора» системы ПРО. Тогда же были взяты в аренду два ледокола для береговой охраны США, чтобы заполнить промежуток в несколько лет до получения собственных судов, в ускоренном порядке встающих на стапеля в рамках Программы по созданию ледоколов для обеспечения безопасности в полярной зоне (Polar Security Cutter program).

Вот и новому хозяину Белого дома, по мнению экс-членов Совета нацбезопасности США, следует всячески расширять американское влияние в Арктике, в том числе и военное.

Понятное дело, что о прямом столкновении с Россией или «неоарктическим» Китаем речи не идет, хотя авторы и не скрывают, что конечной целью должно стать выдавливание КНР и склонение России к «правильному» использованию «несправедливо» дарованного ей природой Севморпути. Естественно, в интересах США.

Российский ледокол нового поколения "Андрей Вилькицкий и Александр Санников", построенный по заказу "Газпром нефти", приступили к совместной работе в Арктике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На дипломатическом фронте действовать предлагается как и раньше — через укрепление связей прямыми союзниками в лице «независимых» Дании, Норвегии, Канады, Исландии, Швеции и Финляндии, так и через международные организации, в первую очередь, Арктический совет. Тут стратегия предельно проста — оттеснение от принятия решений по проблемам региона «второстепенных» стран-наблюдателей, особенно имеющих временный статус (Италия, КНР, Южная Корея). Чтобы Москва в итоге осталась один на один с дружественными Вашингтону государствами.

При этом англосаксонские улыбчивые чеширские коты готовы иногда и подыграть нашей стране, играющей важную роль в Арктическом совете, предлагая «дружить» против тех же китайцев.

И, хотя на словах они традиционно и дальше будут заявлять о равноправии, зарекаясь от собственных усилий по выдавливанию «неугодных» игроков, эта риторика не должна расслаблять наше внимание.

Ведь итоговой рекомендацией авторов «напоминаловки» — Роберта О'Брайена (советника по национальной безопасности с 2019 года по 2021 год) и Райана Талли (старшего директора СНБ по России и европейским делам с 2020 по 2021 год), является, прежде всего «ставка на инвестиции в американское военное присутствие и развитие тех дипломатических шагов, которые были предприняты администрацией Трампа».

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