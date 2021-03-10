В Москве заново изобрели велосипед. Получился электротрайк

Первые электротрайки москвичи собрали четыре года назад. Теперь их начинают массово внедрять службы доставки Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве производят электротрайки. Создатели уверены: через два года 80% курьеров столицы будут развозить на таких заказы. Иначе бизнес просто не выживет. Корреспондент «КП» прокатился на новом байке и поговорил с изобретателями.

УСТОЙЧИВ КАК СНЕГОХОД

Погонять на трайке мне дали по многоуровневому паркингу в Крылатском. Здесь находится производство конструкторского бюро имени Теслы. В названии доля иронии: советское наименование КБ плюс фамилия физика, которая в последние годы ассоциируется с электромобилями Илона Маска.

У трайка два колеса спереди и одно сзади. Архитектура как у снегохода. Поэтому если попал на голый лед, трайк не заносит. Да и по неочищенным дорогам такой пробирается уверенней. В передней части установлена корзина под курьерские термосумки. Выдерживает до 60 кг. Сам трайк весит полсотни кило: затащить в подъезд такой проблематично.

Со своим двухметровым ростом я вольготно разместился без всякой регулировки сиденья и руля. Ботинки ставишь на подножки. Рычаг газа — тумблер на руле. Ручной тормоз как у велосипеда.

Электротрайк очень резвый. Скорость набирает за пару секунд. Но двигатель запрограммирован не выдавать больше 25 км/час. Все что выше этого лимита уже требует права категории «М» (мопеды, скутеры) или «А» (мотоциклы).

Два передних колеса байка слегка ограничивают маневренность по сравнению с великом или электросамокатом. По городу электротрайки и прочий подобный транспорт ездят в крайнем правом ряду. Если нет такой возможности, закон разрешает проехать по тротуару.

ПРОЕКТИРОВАЛИ РАКЕТОСТРОИТЕЛИ

Откатав десяток кругов по парковке, торможу около основателя КБ им. Теслы Дениса Неталиева, чтобы услышать ответ на главный вопрос: сколько стоит?

— Он супернадежный и поэтому дорогой. Обычному человеку такой запас прочности не нужен. Но если сильно хочется — 230 тысяч рублей.

За эти деньги можно купить очень крутой велосипед, машину-малолитражку или пару навороченных электросамокатов. Тот же электрический трицикл made in China стоит 50 — 150 тыс.руб. Но создатели московского трайка и не пытаются мерятся с этими категориями. Продавать его вообще не планируют.

Впереди у трайка два колеса, чтобы байк был более устойчив Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сдаем их по подписке компаниям, которые занимаются доставкой. Один электротрайк 22 000 рублей месяц, двухколесный электровелосипед — 12 000 рублей в месяц. Входят обслуживание и ремонт. Впрочем, последним вряд ли придется часто заниматься, — уверенно говорит собеседник.

Свои слова основатель КБ подкрепляет историей бизнеса. Денис одним из первых в стране начал возить из-за рубежа новинки электротранспорта: самокаты, велосипеды, моноколеса, гироскутеры и прочие средства передвижения с моторчиком. Москвич изучил все слабые места китайских устройств. А затем решил создать свой идеальный транспорт. Теперь бюро делает двухколесные электровелосипеды и трайки.

Проектировали их наши инженеры, которых КБ им. Теслы переманило из госкорпораций, в том числе занятых ракетостроением. Там молодой специалист получает 60-70 тысяч рублей в месяц. В КБ зарплаты в два-три раза больше.

УНИЧТОЖИТЬ ТРАЙК КУРЬЕРЫ ПОКА НЕ МОГУТ

На одном заряде трайк проезжает около 50 км. Погрешность зависит от веса водителя и дорожных условий: в горку батарея разряжается быстрее. Но создатели говорят, что фактически трехколесный может гонять круглосуточно: надо только менять аккумулятор и ставить батарею на зарядку.

Цена такого 230 тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Подвеска собрана из деталей машин. Двухрычажная, как на гоночном багги. Колеса выпускают на заказ по чертежам москвичей в Китае. Основу трайка — раму, на которую крепится все остальное, делают в Подмосковье.

— Первые наши трайки проехали уже 100 тысяч километров. Но могут в два-три раза больше. Курьеры пока не придумали способ уничтожить трайк. Его всегда можно восстановить и заново сдавать в аренду. Мы сделали так, чтобы запчасти от новых моделей трайков вставали на старые и наоборот, — рассказывает Денис Неталиев.

Создатели заявляют: через два-три года почти все курьеры Москвы перейдут на электротранспорт. Речь о тех, что доставляют заказы за 15-30 минут. Таких сервисов сейчас много: продукты, готовая еда. Доставляешь дольше — твое предприятие «сожрут» быстрые конкуренты.

Немного экономики. Задача фудтеха (доставки еды с использованием IT, например, приложений) разогнать курьеров. Сотрудник хочет в день получать не меньше 3000 рублей. Чтобы сделать стоимость доставки ниже 100 рублей за заказ, нужно дать возможность курьеру развезти 35-40 заказов в смену. Обычно рабочий день длится 10 часов.

— В начале курьер еще успевает, а к вечеру скорость падает. Велосипед неидеален: если проезжать на нем больше 300 км в месяц, он ломается. На автомобиль нужны права. Остается электротранспорт. Китайские больше полугода работы не выдерживают. Поэтому нам пришлось заново изобрести велосипед, — объясняет бизнесмен.

Пока в Москве пару сотен электротрайков КБ Теслы — их используют 108 площадок доставки. Через пару лет московских трайков станет несколько тысяч. Сюда нужно прибавить еще тысячи китайских моделей, которые будут закупать доставки, которые захотят сэкономить. Если прогнозы КБ верны, в обозримом будущем курьеры в цветастых куртках будут не проходить, а проезжать мимо нас на электробайках и трайках.

Денис Неталиев уверен, что через пару лет его компания будет стоить 1-2 млрд рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

Курьеры будут ездить на... роликах

Доктор технических наук, профессор МАДИ Михаил Якимов:

— Совсем недавно можно было видеть, как к магазинам подъезжают большие грузовики. Теперь в центре города формат супермаркетов меняется: в шаговой доступности с незначительным ассортиментом товаров и небольшими складскими помещениями. По такому же принципу будет развиваться и доставка товаров на дом.

Скорее всего, доставка до квартиры вообще будет без использования авто. Это будут прежде всего средства индивидуальной мобильности — самокаты, а, может, даже роликовые коньки и моноколеса. На сегодня это самые простые и компактные средства передвижения. С развитием научно-технического прогресса средства индивидуальной мобильности будут минимизироваться.

Коммерческий электротранспорт тоже найдет свое применение. Но не для центра города и не для доставки товаров конечным потребителям, а чаще для доставки в пункты выдачи товаров, загрузку товаров в так называемые постаматы.

Аварий с электротранспортом все больше

Аспирант экономического факультета РУДН, член Международной академии технологических наук Тимофей Мазурчук:

— Электротранспорт теряет свою эффективность в зимнее время. Большая их часть на литий-ионных аккумуляторах, у которых стандартная рабочая температура от 0 до 30 градусов по Цельсию. При отрицательных температурах батареи разряжаются быстрей. При долгом пользовании происходит химическая деформация элементов, что снижает количество циклов перезарядки.

Внимания заслуживает аварийность. Травматизм на таком транспорте выше, чем на обычном велосипеде и самокате. Скорость растает, а уровень защиты водителя остается низким. С учетом регулярных переработок курьеров, снижается реакция человека. За прошлый год, по данным Научного Центра БДД МВД России, при управлении электротранспортом совершено 331 ДТП — 6 с погибшими и 347 с ранеными. При том что в 2018 году показатель аварийности был на уровне 39 ДТП с 40 ранеными.

В наших законах нет четкого регулирования прав и ограничений для пользователей электротранспорта. В ближайшее время может последовать ужесточение ответственности за создание аварийных ситуаций, в особенности в пешеходных зонах. Это также повлияет на выбор средств передвижения курьерами.

В ближайшие 5-7 лет электротранспорт не станет массовым и точно не превысит объемы использования обычных велосипедов и самокатов для передвижения в сегменте доставки. Разве что сезонно: с мая по сентябрь. Но пока производители не внедрят морозостойкие аккумуляторы и не приспособят электротранспорт под зимние условия, мы будем видеть больше пеших курьеров или на велосипедах.