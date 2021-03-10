«Изо рта пошла кровь»: в Москве женщина умерла на пороге частной клиники

Тело женщины направлено на экспертизу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три дня подряд 74-летняя москвичка приезжала в частную медицинскую клинику на улице Школьной, что недалеко от станции метро Римская. Сюда она обратилась из-за обострившееся боли в спине и врачи делали ей обезболивающие уколы. Казалось бы, безобидная процедура, но после очередного укола, 9 марта, ей стало плохо.

По словам очевидцев, прямо на пороге клиники изо рта женщины пошла кровь, после чего она потеряла сознание. Скорую вызвал сын пенсионерки, который сопровождал ее. Реанимировать женщину попытались сотрудники платной клиники, но ничего не вышло. Приехавшие по вызову врачи неотложки лишь констатировали смерть.

Как выяснилось, на плохое самочувствие женщина пожаловалась еще в стенах коммерческой клиники, сразу после того, как ей сделали укол.

- После введения препарата, пенсионерка почувствовала себя плохо, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве. – По факту смерти пациентки частной клиники проводится проверка.

Тело женщины направлено на экспертизу. Что стало причиной смерти и связана ли она с введенным накануне препаратом, станет известно в ближайшее время.

- Следователи опросят руководство и сотрудников частной клиники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в главке столичного СК.