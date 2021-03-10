Организатор «ограбления века» после тюремного срока не смог найти похищенное золото и умер в бедности

Брайн Робинсон по прозвищу "Полковник". Фото: pixabay.com

Брайну Робинсону, которого подельники прозвали «полковником», было 78 лет. В 1983 году он спланировал ограбление склада в лондонском аэропорту Хитроу, где хранились три тонны золотых слитков. Громкое ограбление стало революцией для преступного мира Британии, но так и не принесло своему организатору ни пенса.

ЩЕГОЛЬ И ЛЮБИТЕЛЬ ШЛЯП

В 6:40 утра 26 ноября 1983 года шестеро вооруженных людей ворвались на склад в аэропорту Хитроу. Их лица были скрыты масками. Лишь у одного на голове красовалась шляпа.

Грабители знали, что в ангаре хранится три миллиона фунтов наличными, принадлежащие охранной компании Brink’s Mat. Информацией с ними поделился местный охранник Энтони Блэк. Он даже предусмотрительно открыл налетчикам дверь.

Возглавлял ограбление брат жены Блэка - Брайн Робинсон. Его прозвали «полковником» из-за слегка гордой и одновременно щегольской манеры поведения. Вторым организатором выступал Микки Макэвой - любитель шляп.

Преступники связали охранников и облили их бензином, угрожая поджечь, если те не станут слушаться. Тем временем, Блэк выпытал у двух старших сторожей пароли от трех сейфов, где хранились наличные, и отобрал ключи. Но внутри оказались не деньги, а золотые слитки и бриллианты. 7 тысяч брусков были упакованы в картонные коробки и весили более трех тысяч тонн. Нынешняя их стоимость оценивается в 100 млн фунтов — более 10 млрд рублей.

Грабители погрузили золото в свой фургон и, пожелав счастливого Рождества охранникам, покинули территорию аэропорта.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Полиция довольно быстро установила, что наводчиком был Блэк. А тот не стал отпираться и всю вину возложил на Робинсона и Макэвоя, за что и получил по физиономии во время опознания в полицейском участке.

Робинсон и Макэвой в свою очередь тоже повели себя непредусмотрительно. Вместо того, чтобы затаиться, они принялись тратить деньги. Каждый купил по дому в Кенте, Макэвой вдобавок взял еще двух ротвейлеров для охраны нового хозяйства и назвал их Бринкс и Мэт (в честь ограбленной охранной компании).

Украсть золото оказалось просто, сложнее было его продать. Грабители обратились за помощью к криминальному авторитету Кеннету Нойе. Он вместе со своей правой рукой Брайном Ридером специализировался на перепродаже краденных драгоценных металлов. Слитки привозили в плавильный цех под Бристолем, где его расплавляли и смешивали с медью и латунью, после чего золото теряло былой вид. Таким образом было продано драгметалла примерно на 13 млн фунтов, сообщает The Sun.

Участившиеся сомнительные финансовые переводы вызвали подозрение у службы безопасности Банка Англии. Полиция решила установить за Нойе и Ридером слежку. В 1986 году Нойе был арестован и предстал перед судом за хранение 11 золотых слитков стоимостью 100 тысяч фунтов. Его приговорили к 14 годам тюрьмы.

«Полковника» и его подельника приговорили к 25 годам тюрьмы, Блэка - к шести.

Полиция утверждает, что более 20 человек, имеющих прямое и косвенное отношение к этому ограблению, были убиты. Но, главное, что большая часть украденного золота так и не была найдена. А ее организатор Брайан Робинсон после выхода из тюрьмы оказался с пустыми карманами.

- Роббо не получил ни пенса, когда вышел. Его кинули люди, которым он доверял, - говорят знакомые преступника.

Несмотря на это, «полковник» так и не раскрыл подробностей кражи. Он умер в доме престарелых в юго-восточной части Лондона в день своего рождения в конце февраля.