«Меня изуродовали»: Маша Малиновская отправилась в клинику пластической хирургии переделывать грудь

Маша Малиновская не раз делала пластику. Фото: EAST NEWS

40-летняя Маша Малиновская не раз ложилась под нож хирурга, чтобы усовершенствовать свою внешность. Телеведущая неоднократно переделывала лицо и грудь. При этом Маша не скрывает, что не всегда все проходило удачно: иногда требовалось новое вмешательство, чтобы исправить последствия неудачных операций. На днях Малиновская вновь отправилась в клинику пластической хирургии, чтобы сделать пластику груди. В сториз Инстаграма знаменитая блондинка опубликовала несколько видеороликов и подробно рассказала, что с ней сделали врачи.

По словам Маши, она вновь решилась на операцию, поскольку не была довольна результатом предыдущей пластики.

- Друзья, все прошло отлично. Был утренний обход, сейчас идем делать новую перевязку. Если честно, меня изуродовали. Я просто нигде об этом не говорила. Для девушки Playboy это как-то не слишком хороший пункт в биографии, - призналась Маша.

Маша захотела уменьшить грудь и решилась на новую пластику. Фото: Инстаграм.

Телеведущая сняла себя на больничной койке после операции, продемонстрировав свой новый бюст, надежно упакованный в специальный бандаж. Малиновская рассказала, что она не только скорректировала форму, но и уменьшила размер груди.

- Моя новая грудь. Она стала намного меньше и, я надеюсь, намного красивее, - сообщила Маша.

Чуть позже Малиновская поделилась новым роликом, в котором она с нетерпением говорит, что вот-вот увидит свою новую грудь.

- Иду на перевязку. Я сегодня увижу впервые свою новую грудь. У нас первое знакомство получается, - пошутила она.

Судя по всему, результатами новой операции Маша осталась довольна. Сняв еще одно видео, в котором она демонстрирует глубокое декольте, Малиновская сообщила, что теперь она намерена покорить новые высоты в шоу-бизнесе.

Малиновская не раз признавала, что некоторые операции она сделала зря. И предостерегала женщин от необдуманного вмешательства в собственную внешность. Как-то телеведущая опубликовала в Инстаграме «покаянный» список, в котором перечислила все свои операции. Маша рассказала, что делала ринопластику (оперировала нос), меняла форму щек, проводила подтяжку лица, а также убирала биополимерный гель из губ. Причем последнюю процедуру ей пришлось делать трижды, так как гель затвердел и собрался комками. Ее губы изменились настолько, что перестали закрывать зубы.

- Об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) Возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь). А обо всех операциях и инъекциях сделанных в юности (грудь, губы) я жалею!, - заключила телеведущая.

После многочисленных операций ее лицо сильно преобразилось. Фото: EAST NEWS

Теперь Маша призывает девушек осознанно относиться к своей внешности и делать пластику, только если это действительно необходимо. Одна из операций на груди закончилась для нее крайне плачевно. Несколько лет назад Малиновская решила уменьшить бюст, а в итоге получила груди разной величины.

- Я очень хотела сделать свои формы более компактными и обратилась за помощью к хирургу. Но вместо исполнения мечты он изуродовал мои формы. Различия между ними были видны невооруженным глазом. Пришлось повторно ложиться на операцию, — сокрушалась Маша.

Телеведущая рассказывала о своей тяжбе с эскулапом в Инстаграме, так что свидетелями ее несчастий стала вся страна. Когда Маша обнаружила, что одна ее грудь стала на размер меньше другой, с ней случилась истерика.

- Это чудовищно. Я плакала два дня. Я засыпала в слезах, мне кажется, что я даже во сне плакала, - признавалась она.